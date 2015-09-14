Gümrük Bakanı, Zarrab'ın şirketlerine incelemeyi doğruladı

Gümtük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Reza Zarrab’ın sahibi olduğu firmalarla ilgili Teftiş Başkanlığı’nca yapılan incelemeyi doğrulayarak, “yurt dışına çıkarılan dövizlerin önemli bölümünün Türk Parasını Kıymetini Koruma Kanunu’nu ihlal ettiğini” bildirdi. Aşcı, Başmüfettişin, kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanması kapsamında, Hazine Müsteşarlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından ayrıca inceleme talep ettiğini de vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu'nun “Raftaki Reza Zarrab raporu” olarak duyurduğu incelemeyi Meclis gündemine taşıyarak, bir yıldan beri rafta bekleyen dosyayla ilgili ne yapıldığını sordu. Zarrab’ın sahibi olduğu şirketlerin Babek Zencani’nin şirketlerine hem para hem de altın aktardığına ilişkin tespitlere yer verilmişti. Gök’ün önergesini yanıtlayan Aşcı, İran’da devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan tutuklu olan Babek Zencani ile Zarrab’ın adını anmadan belge numarasıyla raporu doğruladı.

Risk analizi

Aşcı, “2011 ve 2013 yıllarında altın ihracatı, ithalatı ve transiti yapan firma ya da kişilerden risk analizi yapılarak tespit edilenlerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi amacıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından 8 Ağustos 2014 günlü 052-13 sayılı inceleme raporu düzenlenmiştir” dedi. Özetle raporu anlatan Aşcı, şu bilgileri verdi:

'Üç kurum daha incelenmeli'

“Külçe altın ithalatı yapan 2 firma ile külçe altın ihracatı yapan 4 firma ortaklarının ve çalışanlarının incelenmesi neticesinde; ticaret işlemlerinin kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiği;

Önemli miktirarı ihlal kapsamında

Rusya Federasyonu Federal Gümrük Birimi Merkezi Muhafaza Birimi tarafından Türk vatandaşı şahısların Rusya’ya çok yüklü miktarda nakit para girişi yaptığının bakanlığımıza bildirilmesi üzerine İstanbul KİM Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından, 14 şahıs hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunulduğu ve bu şahısların Haziran-Eylül 2010 döneminde Rus Gümrük İdaresine yüklü miktarda döviz beyanında bulunduğu ve bu tespitten hareketle altın ticareti ile ilgili olabileceği değerlendirilerek AHL Yolcu Salonu Gümrük beyanlarının incelendiği; yurtdışına çıkarılan dövizlerin önemli bölümünün Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu ihlal ettiği, konunun ayrıntılı olarak Hazine Müsteşarlığınca incelenmesine yarar görüldüğü;

Kara paradan inceleme talebi

Rapor konusunda şirketlerin, ABD Hazine Bakanlığı ve AB’nin İran ve İran bankacılık sistemine yönelik yaptırım ve uygulamaları doğrultusunda; a-2010-2011’de yoğunluklu bir şekilde yurtdışından nakit giriş ve çıkışı yaptıkları. b- 2011 sonundan itibaren bunu altın ithalat ve ihracatının aldığı. c- 2013’ün ikinci yarısından itibaren ise transit ticarete yönelindiği değerlendirilmesine ulaşılmıştır. Raporun birer örneği, konunun yurtdışı para transferleri ve transit ticaret dahil tüm boyutları ile kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığına, Ekonomi Bakanlığına ve Maliye Bakanlığı’na (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu) gönderilmiştir.”