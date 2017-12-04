Gümrük Bakanı: OHAL'i kaldırıp bazı maddeleri yasaya koyabiliriz!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL'e yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. Tüfenkci, "OHAL Fransa’yı çok etkilemiyor, Türkiye’ye gelince etkiliyor. Fransa OHAL’i kaldırıp, içindeki bazı maddeleri yasalarına koydu. Biz de bunu yapabiliriz, tartışılıyor. OHAL’i kaldırırız mücadelede önem taşıyanlar maddeleri yasaya geçiririz" dedi.

Tüfenkci OHAL'i eleştirenleri samimiyetsizlikle suçladı.

'Akıllı olup Sarraf'a bırakmasaydık..."

ABD'deki davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci,"Amerika’da tutukluyken, 2 ay önce şirketlerinde hisse devri yapmak için bakanlığımıza dilekçeyle başvurdu. ‘Aman izin vermeyin, burada bir oyun var’ dedim. Dilekçeleri duruyor. Amerika bunu götürürken belki güvenceler verdi. Buradaki mal varlıklarını devredip, kurtulacaktı. Akıllı olup Sarraf'a bu işi bırakmasaydık, daha iyi olurdu." dedi.

Yasak değildi

Zarrab'ın ambargoyu delme yöntemlerinden birinin de gıda ticareti yaptığı görüntüsü uyandırmak olduğu hatırlatılan Tüfenkci, “Yapılan iş gayri resmi değil. Altın ihraç ettiğini ifade ediyor. Dubai’de o altının dolara çevrilip İran’ın borçlarının ödendiğini söylüyor. Altın ticareti 2014’e kadar yasak değildi." dedi.

Yaptığımız iş hukua uygun

Tüfenkci, "Uluslararası hukuka uygun yaptığımız iş. Araştırılması gereken, Dubai’den yaptını söylediği hayali gıda ihracatı konusu olabilir. Türkiye’nin Dubai’deki işleme müdahale etme yetkisi yok. Amerikalıların kucağına gitti diye böyle bir ifade vermiş olabilir, gerçekten yapmış da olabilir."