Gümrük Bakanı: Ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci piyasalarda canlılığın devam ettiğini belirterek, "Piyasa noktasında canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım" dedi

Tüfenkci, beraberinde 27. dönem milletvekili adayları Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan ile esnafla bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, ziyaret sırasında gazetecilere şunları söyledi:

"Milletimiz bu seçimde özellikle birlikten, beraberlikten yana. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin liderimizin önderliğinde bir an önce hayata geçirilerek işlemlerin hızlandırılması noktasında beklentileri var. Biz de vatandaşlarımızın özellikle bu dönemdeki beklentilerinin 24 Haziran'dan sonra çok hızlı giderileceğinin sözünü verdik. Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım."