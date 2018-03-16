Gümrük Bakanı çağrı yaptı; Uber ve taksi şoförleri bir araya geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, UBER ve taksici arasında yaşanan gerilimin ardından tarafların bir araya geleceğini açıkladı. UBER'in vatandaşta olumlu karşılık bulduğunu belirten Tüfenkci, “Vatandaş neden UBER'i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeliyiz” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Taksiciler ve UBER gerilimi konusunda, Bakanlık olarak daha önce sektör analizi yaptıklarını belirterek, “Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. UBER vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın buna göre şekillenmesini istiyoruz. Direk Bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu da değil. Ama esnaflar yönü itibariyle Türkiye'de gerek taksici esnafımızın kendini check etmesi, gerek de vatandaş neden UBER'i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeliyiz. Bunun için sektör analizleri yapıyoruz” dedi.

İki taraf buluşacak

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, “Tarafları dinlemeden, iki tarafı masaya oturtmadan bir karar vermek istemiyoruz” diyen Tüfenkci, “Bugüne kadar yapılan düzenlemeler tarafların görüşü alınarak yapıldı” dedi. Tüfenkci, “UBER'de varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek istiyoruz. Arkadaşlarımıza yeni talimat verdik” diye konuştu. İsim vermeden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanının açıklamalarına da tepki gösteren Tüfenkci, şunları söyledi: "Şiddetle sorunların çözülmeyeceğine inanıyoruz. Basına yansıyan hususlar hem taksici esnafımıza yakışmıyor, hem de tarafların doğru zeminde anlaşamamalarına neden oluyor. Biz İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığımızı da devreye sokarak belki bir koordinasyon içerisinde bir çalışmayı başlatacağız."

ÇiftlikBank hakkında da konuşan Tüfenkci, ÇiftlikBank'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiğini, 11 girişimin incelemesinin devam ettiğini söyledi. Konu hakkında Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu'nun da inceleme yaptığını vurgulayan Tüfenkci, "Vatandaşlarımızın hayatın olağan akışı, ticaretin genel seyri dışında büyük kar vaad ederek toplanan paralara, ticarete her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerekir" diye konuştu.

“Bunlar tamamen iki tarafın uzlaşmasıyla ortaya çıktı"

Yemek çekleri hakkında iskontoya gelen üst sınıra ve ödeme süresiyle ilgili getirilen üst sınır hakkındaki düzenlemelere ilişkin Bakan Tüfenkci, “Bunlar tamamen iki tarafın uzlaşmasıyla ortaya çıktı” dedi. Yemek çekleriyle market alışverişlerinin yasaklanmasının Gelir Kanunu'ndan dolayı olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Daha önce çıkarılmış ve vergi istisnası noktasında bir yasal düzenleme var. Bizim bu konuda ilgili bir düzenlememiz olmayacak. Şu anda nasılsa aynı devam edecek” dedi. Bülent Tüfenkci ayrıca, hallerle ilgili düzenlemeleri yerinde görmek için Fransa'ya gideceklerini de dile getirdi.



Hatay ve çevre ilçelerin esnafının sorunlarını dinlediklerini belirten Bakan Tüfenkci, KOSGEB kredilerinin ertelenmesi noktasında talep olduğunu belirterek, “Türkiye Esnaf Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu kredilerin ertelenmesi noktasında zaten kararlar alınmıştı. Aynı zamanda yapılandırma ve faizlerin silinmesi noktasında talepleri vardı. TESKOMB Başkanımız adım atacaklarını ifade etti. Yeni kredi imkanlarının artırılması noktasında adımlarımızı atacağız” dedi. Tüfenkci, kredi miktarının ise yaklaşık 650 milyon lira olduğunu söyledi.