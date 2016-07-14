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Gümrük Bakanı açıkladı; Gürbulak sınır kapısında faciadan dönülmüş

Bakan Tüfenkci, sınır kapısına 1 ton patlayıcı döşendiğini tespit ettiklerini açıkladı

14 Temmuz 2016 20:31

Türkiye'nin İran'a açılan en önemli sınır kapısı Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı bu sabaha karşı hem geliş hem gidiş olmak üzere çift yönle trafiğe kapatıldı. Sınır kapısının yola döşenen patlayıcı nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci, yapılan inceleme sonucunda yola 1 ton patlayıcı döşendiğini açıkladı. Patlayıcının etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır kapısı tekrar ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt'a bağlı Aşağı Tavla köyü mevkisinde yer altına döşenmiş kablo olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri toprak altından kabloların uzandığını fark etti. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu kabloların, Gürbulak Sınır Kapısı menfez altına gizlenmiş 2 mutfak tüpüne bağlandığı belirlendi.

Jandarma ve polisler bölgeyi hemen kontrol altına alırken, gümrük muhafazagörevlileri de sınırı giriş ve çıkışlara kapattı.

Doğubayazıt-İran karayolu da çift yönlü trafiğe kapatılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 

Hürriyet'e bilgi veren Ağrı'da görevli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Olay ilk olarak gümrük ekipleri tarafından fark ediliyor. Bölgede hem jandarma, hem istihbarat hem de emniyet birimlerinin çok sayıda ekibi var. Uzman ekipler bu sabahtan itibaren toprak altına gömülmüş ve dışarıya kabloları da sarkan teneke kutuyu çıkarmaya çalışıyor. Çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Bölge tamamen boşatıldı" dedi.

 

1 ton patlayıcı bulundu

 

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci yolda 1 tona yakın patlayıcının bulunduğunu söyledi.


Tüfenkci konuyla ilgili olarak, “Allah’a şükür güvenlik güçlerimiz yola döşenen patlayıcıyı erken fark etti ve büyük bir felaket önlenmiş oldu. Yola döşenen patlayıcı güvenlik güçlerinin devriyesi sırasında ihbarla fark edildi. Patlama ve diğer gerekli güvenlik işlemleri yapıldıktan sonra Gürbulak sınır kapısı tekrar ulaşıma açıldı” dedi.

 

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