'Gümrük Baba' 41 kez kameraya takıldı!

T24 - Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürü Hayrettin Eker, gizli kamera tarafından 41 kez rüşvet alırken görüntülendi. Kendisine 'Baba' diye hitap edilen Eker, rüşvet zarfını aldığı kişilere elini öptürüyor.

Müdürlük koridorlarına "Doğruluk Manifestosu" astıran AHL Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker'in, makam odasına konulan gizli kamera tarafından tam 41 kez rüşvet alırken görüntülendiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Firma temsilcileri ve memurlarının "Baba" diye hitap ettiği Hayrettin Eker'in rüşvet zarfını alırken bir de elini öptürdüğü belirlendi. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan fezlekede, rüşvet ve yolsuzluk çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya seren müthiş ayrıntılar yer alıyor. Alınan ihbarlar üzerine gümrükteki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu için start veren Mali Şube polisi, şüphelilerin takibinde son teknolojiyi kullandı. Çeteye yönelik soruşturmada takip edilen en önemli isimlerden biri de AHL Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker'di. Eker'in makam odasına mahkeme kararıyla, Mali polis tarafından çok özel bir yöntemle 14 Kasım 2010'da gizli kamera yerleştirildi. Bu kamera operasyon günü olan 7 Ocak 2011'e kadar 3 ay boyunca makam odasında olan biten her şeyi kaydetti. Gizli kamera sadece, Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve arıza yaptığı birkaç gün kapalı kaldı.





DOĞRULUK MANİFESTOSU!



Hazırlanan fezlekeye göre, AHL müdürlüğünün koridorlarına "Doğruluk Manifestosu" astırarak "Rüşvetçilerin karşısında dimdik duracağım diyen" Hayrettin Eker makam odasında hiç de öyle davranmıyordu. Gizli kamera, 3 ay içinde tam 41 rüşvet alışverişini görüntüledi. Bu rüşvet görüntüleri bir tutanakla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. 14'ü tutuklu 46 şüphelinin bulunduğu soruşturmayla ilgili tutanaklarda rüşvet görüntüleri şu şekilde anlatılıyor: "Firma temsilcisi zarf içinde getirdiği parayı, hızlıca Hayrettin Eker'in masasındaki sümenin altına bırakıyor. Bu işlem sırasında rüşvet veren kişiler; dikkatli ve tedirgindi. oldukları gözlerden kaçmıyor. Firma temsilcisi odadan çıktıktan sonra Hayrettin Eker zarfı açarak içindeki paraları ya pantolonunun ya da askıdaki pardösünün iç cebine atıyor. Hayrettin Eker'in memurları ise rüşvet parasını, müdürlerinin yanına diz çökerek ya çekmecesine ya da ceketinin cebine koyuyor." Rüşvet alış verişi sırasında Hayrettin Eker'in makam odası ilginç ritüellere de sahne oluyor. Bilhassa memurları, içi para dolu zarfı verdikten sonra "Baba" diye hitap ettikleri Eker'in elini öpüyor. Yine mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntülerine göre makam odasında ilginç konuşmalar gerçekleşiyor. O konuşmalardan birinde Eker'in aldığı rüşvet sonrası "Allah razı olsun bayram harçlığı!" dediği duyuluyor. Yine bir başka rüşvet konuşmasında Hayrettin Eker parayı az bulunca "Al ulan bunu! Daha öncede kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Yetim öğrencilerim var benim. Geçen sene 4 taneydi şimdi 7 tane... Tamamı yetim. Yetimlere yetmiyor bu" diyor.



