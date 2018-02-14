Gümbet'te dalgıçlar 615 kilo atık çıkardıkları denizden Afrin mesajı verdi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla bu yıl 4\'üncü kez düzenlediği deniz dibi temizlik kampanyası, Gümbet Koyu\'nda devam etti. Denizden 615 kilo atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü\'nün ortak projesi olan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası çalışmaları, toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla devam ediyor. Şu ana kadar 4 koyun temizlendiği çalışmalar, Gümbet Koyu\'nda devam etti. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarına, 10 dalgıç katıldı. Çalışmalar, kıyıda dalış kaptanının hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen brifingin ardından başladı.

MEHMETÇİĞİN SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLANDI

Denizin içinde 14 Şubat Sevgililer Günü için \'Vatan Sevdamız Mehmetçik Canımız\' yazılı pankart açan dalgıçlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin Sevgililer Günü\'nü kutladı. Çalışmalar sonunda dalgıçlar koydan toplam 615 kilo atık çıkardı. Denizden çıkarılan market arabası, tencere, tabak, halı gibi atıklar ise görenleri şaşırttı. Denizden çıkarılan boruların içerisinde karaya çıkan bir yılan balığı, görevliler tarafından tekrar denize bırakıldı. Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, \"Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'un imzasıyla su altında pankart açtık ve bunu da Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize adadık. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şehit vermeden inşallah bu operasyon tamamlanır, biter. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine, ailelerine sabırlar diliyoruz\" dedi.

Çalışmaların 21 Şubat Çarşamba günü Bitez Koyu\'nda, daha sonraki haftalarda ise Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükköy, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum Merkez\'de olmak üzere 19 koyda gerçekleşeceği öğrenildi.



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