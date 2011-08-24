Gülyağının damlası 18 lira

T24 - Türkiye’nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta ve yöresinde elde edilen gülyağı, 7 bin euro’luk kilogram fiyatıyla, son dönemde artış rekorları kıran altınla yarışmaya başladı.



150 kişilik ekip tarafından bir günde toplanılabilen 4 ton gülçiçeğinden çıkartılan 1 kilogram gülyağında bu yıl yüzde 45’i bulan fiyat artışının, gül rekoltesindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.



Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği sahip başta Isparta olmak üzere Burdur’un Ağlasun ve Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçelerindeki bahçelerden toplanan gül çiçeklerinden çıkartılan gülyağı ve gül konkreti ihracatı sürüyor. Gülçiçeğindeki verim kaybı nedeniyle rekolte düşünce, gülyağı fiyatlarında da ciddi artış oldu.



Geçen yıl kilosu 4 bin 500 euro olan gülyağı, bu yıl 6 bin ile 7 bin euro arasında alıcı buluyor. Yüzde 45’i bulan rekor yükselişin kaydedildiği gülyağının 1 gramı ise 18 liraya geliyor. Isparta’dan giden gülyağı, Christian Dior, Chanel, Calvin Klein gibi dünyanın en büyük parfüm markalarının hemen hepsinde kullanılıyor. Gül konkreti ise kilogramı 650- 700 euro’dan ihraç ediliyor ve yine dünyanın önde gelen firmalarınca kozmetik sanayiinde kullanılıyor. Bölgede bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton gülçiçeğinden 1 ton gülyağı, 3 ton da gül konkreti elde edildi.



Bölgenin en büyük üretici ve ihracatçılarından Sebat Gülyağı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kınacı, firma olarak bu yıl 600 ton gülçiçeğinden 150 kilogram gülyağı ile 400 kilogram konkret elde ettiklerini söyledi. Kınacı, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Hindistan başta olmak üzere 20 ayrı ülkeye ihracatın başladığını açıkladı.





25 yıl önce 1 kilo altında aynı fiyattı



1986 yılında 1 kilogram gülyağı ile bir kilogram altın fiyatının aynı oluğunu söyleyen Hüseyin Kınacı, "O yıl kilogramı bin 800 dolara kadar gerilemişti. Son yıllarda gülyağının fiyatlarında yaşanan artış ile 4’de 1 oranına kadar altına yaklaşıldı, ancak son aylardaki altının rekor artışı ile bu fark yeniden 6’da 1 oranına kadar çıktı" dedi.



Gülyağı fiyatlarında yıllar sonra yaşanan rekor artışın en büyük sebebinin verim düşüklüğü olduğunu belirten ihracatçı Nem Gülyağı firmasının sahibi Mehmet Ali Doğa da, 26 yıldır gülyağı üretimi ve ihracatı yaptığını söyledi. Bu yıl 400 ton gülçiçeğinden 400 kilogram gülyağı ürettiğini söyleyen Doğa Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan’a ihracata başladığını açıkladı.





'Fidanlar yaşlandı'



Sektör temsilcileri en büyük sorunlarının ise gülçiçeği fidanlarının çok yaşlanması olduğunu vurguladı. Yıllardır üretim yapılan bu fidanların birçoğunun öldüğünü ve devlet desteği ile bölgede gençleştirme çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi. Bölge üreticisi gençleştirme çalışmalarıyla birlikte organik üretimin artırılması gerektiği görüşünü de savunuyor.





