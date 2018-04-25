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"Gül'ün yanında Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Beşir Atalay var"

"Davutoğlu'nun temkinli yaklaştığı yorumları var"

25 Nisan 2018 11:53

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinde Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi siyasetin ve AKP'nin önemli isimlerinin olduğu iddia edildi.

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime giderken gözler Abdullah Gül'e çevrilmiş durumda.

Gül’ün eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın siyaset kulislerinden aktardığına göre Gül’ün yanında eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay gibi isimler var.

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