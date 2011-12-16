Gül'ün görev süresi düğümü çözülüyor

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Hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin esas ve usullerini

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin esas ve usullerini ortaya koyan bir tasarı TBMM Anayasa Komisyonu'nun gündeminde bulunmaktadır. Sanıyorum ocak ayının ilk haftalarında Anayasa Komisyonu bu tasarıyı gündemine alacak" dedi. 

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Arınç, Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili konunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya, "Bu konu Bakanlar Kurulunun gündeminde yok. Böyle bir konu da tartışılmadı. Tartışılmasına da gerek yok. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin esas ve usullerini ortaya koyan bir tasarı TBMM Anayasa Komisyonu'nun gündeminde bulunmaktadır. 1,5-2 aydan bu yana TBMM daha çok bütçe çalışmalarına odaklanmış durumda. 22 Aralık'ta son bütçe görüşmelerini takiben sanıyorum ocak ayının ilk haftalarında Anayasa Komisyonu bu tasarıyı gündemine alacak, daha sonra genel kurulda cumhurbaşkanlığına ilişkin esas ve usuller yasalaşmış olacaktır. Aradığımız, beklediğimiz soruların cevabını bu tasarının içinde bulacağınızı ümit ediyorum" yanıtını verdi. 



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