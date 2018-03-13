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Gül'ün eski danışmanının üç kulis haberine erişim engeli getirildi

"Muhalefetteyken demokrasiden, haber alma ve verme, fikir özgürlüğünden bahsederler ama bu lafta kalır"

13 Mart 2018 12:18

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın üç kulis haberine erişim engeli getirildi. Bugünkü köşesinde sansürü değerlendiren Takan, “Muhalefetteyken demokrasiden, haber alma ve verme, fikir özgürlüğünden bahsederler ama bu lafta kalır. İktidara geldiklerinde de muhalefette eleştirdikleri ne varsa aynısını tatbik etmekten hiç çekinmezler” diye yazdı.

Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Takan’ın, üç yazısına erişim engeli getirdi. ‘Papa’dan arabuluculuk istendi mi?’ başlıklı 8 Şubat, ‘Barzani’nin lobi şirketi, Erdoğan için çalışmış’ başlıklı 9 Şubat, ‘Saray kabinesinde had kavgası’ başlıklı 27 Şubat tarihli yazılarına erişim engeli getirilen Takan, avukatlarının yasağı kaldırmak için çalışma başlattığını duyurdu.

Diken.com tarafından 8 Şubat tarihinde alıntılanan Takan’ın  ‘Barzani’nin lobi şirketi, Erdoğan için çalışmış’ başlıklı yazısının kısa özetine de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği bildirildi.

Sansürü değerlendiren Takan şöyle dedi: “Muhalefetteyken demokrasiden, haber alma ve verme, fikir özgürlüğünden bahsederler ama bu lafta kalır. İktidara geldiklerinde de muhalefette eleştirdikleri ne varsa aynısını tatbik etmekten hiç çekinmezler. Bizim gibiler, siz değerli okurların verdiği destekle ayakta dururuz. Çünkü, inanırım ki; gazeteciler hancı siyasetçiler ise yolcudur!.. Gerçekler, sokaklarda, kahvelerde, berber dükkanlarında konuşuluyor… Yeniçağ’ın çok başarılı internet sitesine erişim yasağını koydurdunuz. Berberlere, kahvelere ve hatta yandaşlarınızın iş, ihale ve dosya takibi yaptıkları Çukurambar’daki kapalı devre odalara ne yapacaksınız?.. Haydi, bir çare bulun da görelim!.. Mızrak çuvala sığmadığı gibi o mızrağın ucunu nerenizde hissediyorsunuz?..”

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