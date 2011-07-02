Gül'ün danışmanına hakaret davası

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanlarından Yusuf Said Müftüoğlu hakkında, kişisel "twitter" hesabında kullandığı bir takım ifadelerle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "hakarette bulunduğu" iddiasıyla dava açıldı.

Müftüoğlu'nun tweeter mesajlarını gündeme getiren T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın "Köşk'ten muhalefete ve medyaya hakaret!" yazısı için tıklayın









AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, davanın iddianamesinde, Kılıçdaroğlu’nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde danışman olarak çalışan Yusuf Said Müftüoğlu’nun, kişisel görüşlerin paylaşımı amacıyla kullanılan "www.twitter.com" adlı internet sitesinde, Kılıçdaroğlu hakkında, hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu, yazdığı mesajların ağır eleştiri hakkı ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşan ifadeler olduğunun ileri sürüldüğü hatırlatıldı.

İddianamede, Müftüoğlu’nun, savcılık ifadesinde, "twitter" hesabındaki profili, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevinden önce aldığını ve bu profili geçen haftalarda kapattığını ve şu anda bu profilin aktif olmadığını belirttiği anımsatıldı.

"Twitter" sitesi, bir sosyal paylaşım sitesi olduğundan günlük olarak düşüncelerini kendi profiline yazdığını kaydeden Müftüoğlu, "Kesinlikle hiçbir kimseye karşı hakarette bulunma ve suç işleme kastının olmadığını" savundu.

Kimlik bilgileri ve fotoğraflarını gizlemeden sadece düşüncelerini ve olaylara ilişkin yorumlarını açıkladığını, Anayasa’ya ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne göre düşünceyi açıklamanın bir insan hakkı olduğunu belirten Müftüoğlu, düşüncelerini açıklarken hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı makamını kullanmadığını ve o makama aykırı olarak herhangi bir iş yapmadığını kaydetti.

O günlerdeki gelişmelere ilişkin yorumlar yaptığını, kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret kastının bulunmadığını savunan Müftüoğlu, "twitter" sosyal paylaşım sitesi olduğu için, profili genele açık olmakla birlikte, eş, dost ve takipçilerinin kendi yazdıklarını görebildiğini, bu sayının da birkaç yüz kişiyi geçmeyeceğini belirtti.

Bu sosyal paylaşım sitesinin üslubu gereği hiciv şeklinde yazılar yazdığını ileri süren Müftüoğlu, kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu ifade etti.

Davanın iddianamesinde, Müftüoğlu’nun, "Kamu görevlisine görevinden dolayı internet üzerinden hakaret" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde, Müftüoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanacak.

