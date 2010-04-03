Gül’ün damadından yeni marka: Eleanor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer, giyim sektörüne adım attı.





Sarımermer’in 2008 yılında kurduğu ‘Etra İç ve Dış Ticaret’ şirketi, geçen ay Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurarak giyim markası olarak ‘Eleanor’u koruma altına aldırdı. Markanın tescil alanı ‘her tür malzemeden iç-dış giysiler, ayak ve baş giysileri’ olarak bildirildi.





‘Ayakkabı markası’



Etra firmasının daha önce de, yine giyim alanında, ‘E Enzo’ markasını tescil ettirmek için TPE’ye başvurduğu ortaya çıktı. Geçen yıl tescil başvurusu yapılan ‘E Enzo’ ile birlikte ‘E Enzokid’ ve ‘E Enzosport’ markaları da Etra için koruma altına alındı.



450 bin lira sermayeli Etra’da Sarımermer’in ortağı olan Ahmet Kaymak, “Bu şirketle market grupları için ürün ithalatı yapıyoruz. Enzo ve Eleanor, ayakkabı markası olarak seçildi” diyor. Bir kadın ismi olan Eleanor ‘ışıklı, parlak’ anlamına geliyor. Tarihte en bilinen ‘Eleanor’lar ise eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in eşi Eleanor Roosevelt ile efsanevi müzik grubu Beatles’ın ‘Eleanor Rigby’ şarkısı...



Mehmet Sarımermer’in www.efiyat.com internet adresinde fiyat karşılaştırma hizmeti sunan ‘Fenn Bilgi Teknolojileri’ adlı bir bilişim şirketi de var.





Benjamin Button Türkiye’de pantolon oldu, İran’a gidiyor



Başrolünde Brad Pitt’in rol aldığı ve geçen yıl aralarında En İyi Film’in de olduğu birçok dalda Oscar’a aday gösterilen Benjamin Button, Türkiye’de pantolon markası oldu.



1985’ten beri faaliyet gösteren Köroğlu Tekstil, bu yıl ihracata karar verince Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE)?‘Benjamin Button’ markasını tescil ettirmek için başvurdu. TPE, markayı giyim alanında kullanılmak üzere geçen ay Köroğlu Tekstil adına tescil etti. Köroğlu Tekstil’in sahibi Aslan Köroğlu, şunları anlatıyor:



“Bu yıl ihracata karar verdik. İran ve Rusya’ya pantolon satacağız. Akılda kalan bir markaya ihtiyaç oldu. Benjamin Button geldiğinde ‘Bu çok güzel marka olur’ dedim. Tescil için başvurdum. Ancak filmi seyretmedim.”





Kuveyt ‘kablo’yu yatırıma bağladı



Türkiye’ye Basra Körfezi’nden sessiz sedasız bir yatırım geldi. Kuveyt’in en büyük kablo üreticisi Gulf Cable, geçen ay İstanbul’da 7.6 milyon lira sermayeli ‘Inter Kablo’ adlı bir şirket kurdu.



Kuveyt ve Ürdün’de fabrikaları olan Gulf Cable, dünyaya açılmanın planlarını yapıyor. Türkiye’ye Dubai’deki şirketi üzerinden giren Naser el Kharafi başkanlığındaki Gulf Cable’ın yerli ortağı işadamı Serdal Niğdelioğlu oldu. Niğdelioğlu, şirketin üretim, ithalat ve ihracat planlarının olduğunu söylüyor.





