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Dünya

Gül'ün BM temasları New York'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 63. dönem BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları kapsamında New York'ta yapacağı temaslar bugün başlıyor

22 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 63'üncü Dönem BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları kapsamında New York'ta yapacağı temaslar bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Gül, BM'deki temaslarının ilk gününde BM Genel Kurulu'nun 63. Dönem Başkanı Miguel D'Escoto Brockmann ile görüşecek. Genel Kurul Başkanı'nın BM'deki ofisinde yapılacak görüşmeye Dışişleri Bakanı Ali Babacan da katılacak.

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Gül, daha sonra BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek "Afrika'nın Kalkınma İhtiyaçları" konulu üst düzey toplantının açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Gül bu üst düzey toplantı kapsamında düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Gül daha sonra aralarında İslam Konferansı Teşkılatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da bulunduğu çeşitli ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Gül, BM Kalkınma Programı Başkanı (UNDP) Kemal Derviş ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Ali Babacan da bulundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onuruna dün akşam yemeği verdi. Yemek basına kapalı yapıldı.

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