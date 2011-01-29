'Gül'ün annesi Ermeni' sözlerine 2 bin lira ceza





Asuman Aranca - T24





ANKARA-CHP Milletvekili Canan Arıtman, bir konuşmasında söylediği “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesi Ermeni kökenli” sözleri nedeniyle Yargıtay’ın bozma kararının ardından ikinci kez yargılandığı davada tazminata mahkum oldu.





Davayı Gül’ün dayısı açtı



2008 yılında büyük tartışmalara yol açan “Ermenilerden Özür Dileme” kampanyası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye’de görüşler açıkca ifade edilebilir. Çeşitli gruplar ve kişiler biraraya gelip fikirlerini açıklayabilir” değerlendirmesinde bulunmuş, bu açıklamanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Canan Arıtman,“Gül’ün bu kampanyayı desteklediği görülüyor. Gül, cumhurun yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil. Sayın Gül’ün annesinin etnik kökeninin Ermeni olduğunu, Gül’ün dayısı İzmir’deki meslektaşım Dr.Ahmet Satoğlu asistanlarına söylemiş” sözleri ile şimşekleri üzerine çekmişti. Arıtman’ın bu sözlerinin medyada yer alması üzerine Gül’ün dayısı Dr.Satoğlu avukatı aracılığı ile Arıtman aleyhine tazminat davası açtı.





Yargıtay red kararını bozdu, Arıtman tazminata mahkum oldu



Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, açıklamada saldırı ve hakaret bulunmadığı gerekçesi ile reddedilince, Dr.Satoğlu’nun avukatı Uğur Erhan Dinçer kararı temyize taşıdı. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin reddettiği kararı “T.C.Devletinin Başkanı olan Cumhurbaşkanı hakkında, etnik kökeni ile ilgili yapılan ve gerçeği kanıtlanamayan açıklama, o kişinin kişilik haklarına saldırıdır” gerekçesi ile red kararını bozdu. Dosyayı önceki gün yeniden ele alan 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Canan Arıtman’ın yasal faiziyle birlikte 2 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.







