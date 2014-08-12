Gül'ün 'AKP'ye döneceğim' sözleri hükümete yakın gazetelere nasıl girdi?

28 Ağustos’ta görevini Başbakan Tayyip Erdoğan’a devredecek olan Abdullah Gül’ün “Partime döneceğim” açıklamasının ardından AKP MKYK’dan 27 Ağustos’ta kongre kararı çıkması tartışılmaya devam ediyor.
Hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerden Akşam, Gül’ün açıklamasına birinci sayfasında yer vermezken, Sabah ana sayfanın alt kısmında tek satırlık bir anonsla yetindi.
Star gazetesi birinci sayfasında Gül’ün açıklamasını tek cümleyle verirken, Yeni Şafak hükümete yakın gazeteler arasında Gül’ün açıklamalarına en geniş yer vereni oldu.
Yeni Akit Gül’ün açıklamalarına birinci sayfada logonun yanında fotoğrafsız olarak yer verirken, Milat gazetesi haberi “AK Parti’ye dönüyor” başlığıyla duyurdu.
Takvim gazetesi de Gül'ün açıklamalarını başlıkla anons etmekle yetinen gazetelerden oldu.
Hükümete yakın gazetelerin bugünkü (12 Ağustos 2014) nüshalarının başsayfaları şöyle: