T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'ün affettiği Güler Zere eyleme katıldı

28 Kasım 2009 21:59

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle affedilen ve tedavi için İstanbul'a getirilerek İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'ne yatırılan DHKP-C hükümlüsü Güler Zere tekerlekli sandalye ile Taksim'de bir eyleme katıldı.
 
Barış ve Demokrasi Partisi, Devrimci Hareket, Devrimci Alevi Komitesi, Partizan gibi örgüt ve sivil toplum kuruluşları Beyoğlu Taksim Meydanı'nda toplanarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüyerek Adli Tıp Kurumu´nun verdiği bazı raporları protesto ettiler.

Buradaki eyleme bir süre Cumhurbaşkanı Gül tarafından affedilen ve 7 Kasım 2009'da cezaevinden çıkarılan DHKP-C hükümlüsü Güler Zere de tekerlekli sandalyesiyle katıldı. Eylemde, Adli Tıp Kurumu'nun bazı tutuklu hastalar hakkında verdiği "Cezaevinde kalabilir" raporları protesto edildi.

Grup adına Galatasaray Meydanı'nda yapılan açıklamada Bilecik M Tipi Cezaevinde tutuklu olan ve hayatını kaybeden Zeki Dökenel'e ve cezaevinde kalamayacak derecede hasta olan diğer tutukluların durumlarına da dikkat çekildi. Güler Zere, eylemin ardından bir minibüse binerek gruptan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24