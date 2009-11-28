Gül'ün affettiği Güler Zere eyleme katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle affedilen ve tedavi için İstanbul'a getirilerek İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'ne yatırılan DHKP-C hükümlüsü Güler Zere tekerlekli sandalye ile Taksim'de bir eyleme katıldı.



Barış ve Demokrasi Partisi, Devrimci Hareket, Devrimci Alevi Komitesi, Partizan gibi örgüt ve sivil toplum kuruluşları Beyoğlu Taksim Meydanı'nda toplanarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüyerek Adli Tıp Kurumu´nun verdiği bazı raporları protesto ettiler.



Buradaki eyleme bir süre Cumhurbaşkanı Gül tarafından affedilen ve 7 Kasım 2009'da cezaevinden çıkarılan DHKP-C hükümlüsü Güler Zere de tekerlekli sandalyesiyle katıldı. Eylemde, Adli Tıp Kurumu'nun bazı tutuklu hastalar hakkında verdiği "Cezaevinde kalabilir" raporları protesto edildi.



Grup adına Galatasaray Meydanı'nda yapılan açıklamada Bilecik M Tipi Cezaevinde tutuklu olan ve hayatını kaybeden Zeki Dökenel'e ve cezaevinde kalamayacak derecede hasta olan diğer tutukluların durumlarına da dikkat çekildi. Güler Zere, eylemin ardından bir minibüse binerek gruptan ayrıldı.