Gül'ün 600 yıllık soyağacı ortaya çıktı

CHP'li Arıtman ayıp etti!

Gül: Deli saçması, Arıtman: Ardındayım

CHP Arıtman’ın, Cumhurbaşkanı'nın annesinin etnik kökenini gündeme getirmesiyle başlayan tartışma sonrası, Gül’ün soy ağacının 600 yıllık bir geçmişi ortaya çıktı.CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın "Abdullah Gül’ün annesinin etnik kökeninin Ermeni olduğunu"’ iddia etmesi ile başlayan tartışma devam ederken Gül’ün soy ağacının 600 yıllık bir geçmişi ortaya çıktı. Gül’ün büyük büyük dedesi olan Satoğlu ailesinin şimdiki torunları tarafından hazırlanan ‘’satoglu.com’’ internet sitesinde ayrıntılar yer alıyor.Soyağacının en başında Sivaslı ‘’Sarraf Hüseyin Efendi’’ bulunuyor. Gül’ün anne tarafı Sivas’a, baba tarafı ise Siirt’e dayanıyor. Gül’ün anne tarafı Sivas’ta, "Sarrafzadeler" olarak tanınıyor. Abdullah Gül’ün anne tarafının soy ağacı 1482’de ölen Hüseyin Efendi’nin oğlu Şeyh İbrahim Tennuri’nin oğlu Şeyh Kasım’dan başlıyor. Şeyh Kasım’ın kızı Ayşe, Kayseri’li Süleyman Efendi’yle evleniyor. Bu evlilikten Kadı Bedreddin Mahmud doğuyor ve Kayseri’nin en zenginlerinden biri oluyor.Soy ağacı Cumhuriyet’ten sonra netleşiyor. Sarrafzadeler Ailesi’nden gelen Fatma Hanım, Hacı Mükremin Satoğlu ile evleniyor. Bu evlilikten doğan, ‘’İbrahim Nafiz’’ Abdullah Gül’ün büyük büyük dedesi… İbrahim Nafiz’in çocuklarından Mehmet Ali ise Abdullah Gül’ün dedesinin babası Mehmet Ali Satoğlu…1968’de ölen ve din adamı olan Mehmet Ali Satoğlu iki kez evlendi. Birinci karısı Adeviye’den, Abdullah Gül’ün dedesi İsmail doğdu. İlkokul öğretmeni olan İsmail Satoğlu’nun evliliğinden de, Abdullah Gül’ün annesi doğdu ve ona da ‘’Adeviye’’ adı verildi.Abdullah Gül’ün dedesi İsmail Satoğlu, İzmir’de ilkokul öğretmeniydi. Kızı Adeviye kız sanat okulunda okurken, Kayseri’de Tayyare Fabrikası’nda çalışan Ahmet Hamdi Bey ile evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında Kayseri’deki Satoğlu Apartmanı’nda yaşadılar. Abdullah Gül de bu apartmanda doğdu.