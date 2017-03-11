Gül'ün 2012'deki tweetinden: Hollanda hava sahasında bizi iki F-16 karşıladı, ortaya bu güzel görüntü çıktı...

Hollanda'nın, Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesi krize yol açarken sosyal medyada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2012 yılında attığı bir tweet tekrar dolaşıma sokuldu. Gül, Nisan 2012'de Hollanda'ya ziyareti sırasında uçaktan bir fotoğraf paylaşarak, altına şu notu düşmüştü:

"Hollanda hava sahasında bizi iki F-16 karşıladı ve inene kadar bizimle beraber uçtular. Ortaya bu güzel görüntü çıktı."

Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yapıldığını söyleyen Hollanda, "Ancak Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidi makul bir çözüm arayışını imkânsızlaştırdı. Bunun üzerine Hollanda iniş iznini iptal etti" açıklaması yapmıştı.

Çavuşoğlu ise; CNN Türk canlı yayınında bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuştu. "Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın. Hollanda, beni uçuş iznimi iptal etmekle tehdit ediyor" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur."