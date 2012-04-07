Gül'ü protesto eden 41 öğrenci gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlunu makamında ziyareti sırasında bir grup öğrenci protesto gösterisi yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine çıkan arbedede 41 öğrenci gözaltına alındı.

Gül, KOÜ Rektörü Komsuoğlu'nu Umuttepe Yerleşkesi'ndeki makamında ziyaret etti. Bu sırada sosyal tesisler önünde toplanan bir grup öğrenci, rektörlük binasına yürümek istedi. Önlem alan güvenlik güçleri öğrencilere izin vermedi ve dağılmalarını istedi.

Uyarıyı dikkat almayan grup ile polis arasında arbede çıktı. Bunun üzerine tazyikli su ve biber gazı kullanarak grubu dağıtan polis, 41 öğrenciyi gözaltına aldı.