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Gül'ü protesto eden 41 öğrenci gözaltına alındı

Gül'ün Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Komsuoğlunu makamınu ziyaret ederken bir grup öğrenci protesto gösterisi yapmak istedi

07 Nisan 2012 02:21

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlunu makamında ziyareti sırasında bir grup öğrenci protesto gösterisi yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine çıkan arbedede 41 öğrenci gözaltına alındı.
 
Gül, KOÜ Rektörü Komsuoğlu'nu Umuttepe Yerleşkesi'ndeki makamında ziyaret etti. Bu sırada sosyal tesisler önünde toplanan bir grup öğrenci, rektörlük binasına yürümek istedi. Önlem alan güvenlik güçleri öğrencilere izin vermedi ve dağılmalarını istedi. 
 
Uyarıyı dikkat almayan grup ile polis arasında arbede çıktı. Bunun üzerine tazyikli su ve biber gazı kullanarak grubu dağıtan polis, 41 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 

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