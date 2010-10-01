Gül'ü mahkum eden hâkim HSYK üyeliğine aday

T24 - HSYK üyeliği seçimi için hakim ve cumhuriyet savcılarının adaylık başvuruları devam ediyor. HSYK üyeliği için eski DGM Savcısı olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Kaçmaz da bugün başvuruda bulundu. Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ''Refah Partisi kayıp trilyon'' davasında mahkum eden kararı vermişti.



YSK'ya, bugün saat 11.00 itibariyle 142 adli hakim ve cumhuriyet savcısı ile 28 idari hakim ve cumhuriyet savcısının HSYK üyeliği için adaylık başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, adaylık başvuruları bugün saat 17.00'de sona erecek.



Kurul, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde başvuruları inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek ve belirlenen adaylar 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın “www.ysk.gov.tr” adresindeki internet sayfasında ilan edilecek.



Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini “www.ysk.gov.tr” adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Kızılarslan ve Sincan Hakimi de aday oldu



HSYK üyeliği için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) eski DGM Savcısı olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Kaçmaz da bugün başvuruda bulundu.



Kaçmaz, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, HSYK üyeliğine bakanlık ile daha yakın çalışmak için aday olduğunu ve seçilmesi konusunda ümitli olduğunu söyledi.



Kaçmaz, YARSAV üyesi olduğunu da ifade ederek, “Ancak YARSAV listesi yok. Ben tarafsız ve tam bağımsız yargıyı temsilen adayım” diye konuştu.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan da adaylık başvurusunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kendisine bugüne kadar kürsüde görev yapmak ve akademik çalışmalarda bulunmak konularının keyif verdiğini anlatan Kızılarslan, yaşanan sürecin “HSYK üyeliği konusunda çaba sarf etmeleri gerektiğini” söylediğini anlattı.



