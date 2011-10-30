Gül'ü ağlatan kareler





T24- Van’daki yıkıcı depremin ardından Erciş İlçe Jandarma komutanlığının hazırlamış olduğu slayt gösterisi Milli Güvenlik Kurulunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü göz yaşlarına boğdu.





Van’da meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler, çektikleri fotoğraflardan slayt gösterisi hazırladı. Hazırlanan slayt gösterisinde askerin depremzedelere kurduğu çadırlar ve yaptığı yardımlar anlatıldı.



Depremden sonra bölgeyi ziyaret eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, kendisine izlettirilen slayt gösterisini Ankara’ya dönerken yanında götürdü. Orgeneral Kıvrıkoğlu, Milli Güvenlik Kurulu sırasında depremin etkileri ve yapılanlar hakkında bilgi verirken, yanında getirdiği slayt gösterisini MGK üyelerine izletti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün izlediği duygusal görüntülerden etkilenerek gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.