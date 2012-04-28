Gül: Tutuklu vekiller TBMM’ye gelsin ama yargılama sürsün

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu milletvekilleriyle ilgili gelişmelerin sonuç verecek gibi gözüktüğünü belirterek, “Tümünü TBMM’de görmek isterim” dedi. 27 Nisan bildirisinin yıldönümüyle ilgili de, demokrasinin TBMM’de aranması gerektiğini söyledi.

Valilikte gazetecilerin tutuklu milletvekilleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, tutuklu milletvekilleriyle ilgili görüşünün başından beri belli olduğunu söyleyerek, “Seçilmiş milletvekillerinin tümünü TBMM’de görmek isterim” dedi. 27 Nisan e-muhtırasının 5. yılı olduğunun anımsatılması üzerine de, “Meclis siyasi gündemini kendisi takip ediyor. Türkiye’nin genel meseleleriyle ilgili gerekeni yapacağına inanıyorum. Demokrasinin yeri TBMM’dir” yorumunu yaptı.