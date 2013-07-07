Gülten Kışanak: Kandil süreç için kaygılı

Çözüm süreci kapsamında Kandil’e giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Gültan Kışanak, temaslarını tamamladıktan sonra Erbil’e döndü. Burada basına konuşan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, görüşmenin sürece pozitif bir katkı yapmasını beklediklerini söyledi.

‘Görüşmeler olumlu yansıyacak’

Hükümetle de benzer bir görüşme yaptıklarını ve ardından KCK yöneticileriyle görüşme gereği duyduklarını belirten Kışanak, şunları söyledi: “Biliyorsunuz arka arkaya birkaç talihsiz olay yaşanmıştı. Lice’de gösteri yapan halkın üzerine ateş açılması ve sivil bir yurttaşımızın askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesi, yine Diyarbakır’da toplumsal bir gösteriye çok sert müdahale edilmesi ve siyasi olarak söylenen bazı sözler barış süreciyle ilgili bir gerilim ortamı yaratmıştı. Bu nedenle görülen lüzum üzerine biz de hem hükümet ile hem de KCK yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Görüşmelerin sürece olumlu katkı yapacağını umuyoruz.”

Kışanak, KCK’nın kendilerine silah bırakma ile ilgili de “Biz tarihî bir karar aldık, bunun farkındayız. Kararımızın arkasındayız. Bu kararı ilerletmek için büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. Süreç durmuş değil, ilerletmek istiyoruz. Fakat bu kararlılığımızın yanı sıra kaygılarımızı, eleştirilerimizi ve beklentilerimizi de ifade etmek istiyoruz” dediklerini de aktardı.

‘Süreci beraber yürüteceğiz'

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, sürecin devamlılığı ve toplumsallaşması için yasal ve anayasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Çözümün önemli noktalarından birinin de anadilde eğitim olduğunu söyleyen Akat Ata şöyle devam etti: “Sayın Öcalan’ın ve Kürt halkının özgürlüğüne kavuşması için, anayasal ve yasal düzenlemeler yapılması için cezaevlerinin boşalması için. Türk, Kürt, Türkiye’deki bütün halkların eşit ve özgür bir temelde yarınını kurabilmesi, yeniden inşa edebilmesi için biz seferberlik içerisindeyiz.”