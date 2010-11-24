Gülten Kışanak, Baydemir'e sahip çıktı!

T24 - Abdullah Öcalan, 'Silahlı mücadele artık miyadını doldurdu' diyen Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in ya istifa etmesini ya da derhal bir özeleştiri yapmasını avukatları aracılığıyla sert bir dille iletti. BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak'ın, dün yaptığı açıklamar ise Diyarbakır Belediye Başkanı’nını destekler yöndeydi.





Kışanak, “Bu partinin eşbaşkanı benim. Eğer bir istifa durumu olsa öncelikle benim haberim olur'' dedi. Milliyet hazetesinde yayımlanan haber şöyle:



“Silahlı mücadele artık miyadını doldurdu” dediği için İmralı’da tutulan terörist Abdullah Öcalan tarafından sert biçimde eleştirilen ve istifaya davet edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, sessizliğe bürünürken, BDP ikiye bölündü. Partideki Öcalan’a bağlı radikal kanadın özeleştiri vermeye zorladığı Baydemir’in, istifa etme ya da bağımsız belediye başkanlığını sürdürme seçeneklerini masaya yatırdığı belirtiliyor. BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak ise, “Bu partinin eşbaşkanı benim. Eğer bir istifa durumu olsa öncelikle benim haberim olur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız görevinin başındadır. Partimizin yaklaşımı, anlayışı ortadadır” sözleriyle Baydemir’e destek verdi. Kışanak’ın sözleri, Öcalan’ın tutumunun BDP’de rahatsızlık yarattığı şeklinde yorumlandı.





Önemli bir figür



Öcalan’ın, “Ben Diyarbakır’daki gençlerimi bilirim, O’nun ağzını yırtarlar. Şarlatanlığın, soytarılığın gereği yok. Ya kapsamlı özeleştiri versin, ya istifa etsin” dediği Baydemir, son dönemde, Belediye Başkanı kimliğinin yanında, yaptığı siyasi değerlendirmeler ve Kürt sorununun çözümüne yönelik önerileriyle, önemli bir siyasi figür haline geldi. PKK ve BDP’de Öcalan’a rağmen düşünce üreten ve Kürt sorununun çözümüne yönelik farklı yöntemler üretenlerin geçmişte tasfiye edilmesine rağmen çıkışlarını sürdüren Baydemir’in bu tavrı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Baydemir’e daha önce hem partisi BDP’den hem de örgüt tarafından uyarılar gelmişti. Ancak Baydemir, uyarıları dikkate almadı ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak öne çıkmaya çalıştı.





Kışanak: başkan görevinin başında



Grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan BDP Esbaşkanı Gülten Kışanak, basında yer alan, “Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkındaki ifadelerine” ilişkin haberlerin anımsatılması üzerine şunları söyledi:



“Sayın Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıdır görevinin başındadır. Bu partinin eş başkanı benim. Eğer bir istifa durumu olsa öncelikle benim haberim olur. Böyle bir şey olmadığına göre, medyanın senaryo yazıp bu senaryoyu gerçekmiş gibi bize sormasının bir manası yok diye düşünüyorum. Sayın Abdullah Öcalan da hepimiz gibi bir insan. Düşüncelerini açıklamakta sonuna kadar hürdür, özgürdür. Kendi düşüncelerini açıklamıştır. Bu konuda beni de başkasını da sizi de eleştirir. Kendi düşünceleridir. Bunu neden yeniden yeniden kamuoyunun gündemine taşıyorsunuz, bunu anlamıyorum. Bu partinin eşbaşkanı olarak buradayım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da görevinin başındadır. Partimizin yaklaşımı, anlayışı ortadadır.”





