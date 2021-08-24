Gülten Kaya davayı kaybetti: Cuma günü "İki Gözüm Ahmet", 2022'de "İki Gözüm Sürgün" vizyona giriyor

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, X Yapım'a açtığı davaları kaybetti. Independent Türkçe'ye konuşan yönetmen Gani Rüzgar Şavata, 27 Ağustos'ta yayınlanacak filmin ardından, sıranın sanatçının Paris'teki sürgün zamanlarını konu eden yapıma geleceğini söyledi.

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı "İki Gözüm Ahmet" filminin vizyona giriş tarihi yılan hikâyesine döndü. Filmin vizyona girmesini istemeyen Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapımcı X Yapım'a açtığı davada karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Gülten Kaya'nın "ihtiyati tedbir talebinin" reddine karar verdi.

Oy çokluğuyla alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemez. Buna göre yerleşik Yargıtay uygulamalarında kabul edildiği ve HMK'nın 391. maddesinin gerekçesinde açılandığı üzere 'dava sonunda elde edilecek faydayı sağlayacak şekilde' başka bir deyişle 'davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde' ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.

Somut uyuşmazlık; mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın esastan reddine karar verildiği, ihtiyati tedbir talebinin konusu dikkate alındığında, henüz gerçekleşmemiş ve/veya gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gibi nihai karar sonucunu ve hüküm sonucunu doğuracak şekilde ihtiyati tedbir konulamayacağı, eserin fikri ve sinai haklarıyla ilgili ihtilafın bulunduğuna yönelik bir iddianın da ileri sürülmediği maraza alındığında HMK'nın 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla davacılar vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."

Kararın ardından "İki Gözüm Ahmet"in 27 Ağustos Cuma günü Türkiye'de, 2 Eylül'de ise Avrupa'nın çeşitli kentlerinde vizyona gireceği açıklandı.

"Biz filmi para için değil, Ahmet Kaya için çektik"

Independent Türkçe'ye konuşan yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "İki Gözüm Ahmet" filmini para için değil, Ahmet Kaya için çektiklerini savundu.

"Filmi vizyona sokacağız ama maddi hiçbir şey istemiyoruz" diyen Şavata, "Biz filmi para için değil, Ahmet Kaya için çektik. Para için olsaydı, şimdi vizyona sokmazdık. Daha önce Gülten Kaya'ya da söylemiştik, filmin gelirini isterse ona verecektik. O da Ahmet Kaya ile ilgili bir yerde bunu kullanabilirdi. Ama Gülten Kaya davalarla uğraştırıp bizi mağdur etti" dedi.

"Ahmet Kaya direnmiş bir insandı, filmi mahkemelerde sürünmemeliydi"

Davalar nedeniyle filmin vizyona giriş tarihi ertelendiği için X Yapım'ın Gülten Kaya'ya dava açabileceğini aktaran Şavata, "Başka yapımcılar olsa maddi yüklü tazminat davası açardı ama ben açılmamasından tarafım. Artık mahkemelerde uğraşmak istemiyoruz, kendisine son ihtarımız. Mahkeme ona ‘haksızsın’ dedi, üç mahkeme peş peşe kaybetti. Ahmet Kaya mahkemelere direnmiş bir insandı, filmi mahkemelerde sürünmemeliydi" diye konuştu.

Filmde Ahmet Kaya'nın sesi kullanılmadı

"İki Gözüm Ahmet"in yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, 2022'nin ilk aylarında ise bu filmin devam niteliğindeki "İki Gözüm Sürgün"ün vizyona girmesini planladıklarını ifade etti. Yönetmen Şavata, daha önce Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada filmde Ahmet Kaya'nın sesinin kullanılmadığını açıklamıştı. Telif hakkı nedeniyle filmde Kaya’nın çok bilinen şarkılarına da yer verilmezken, "Odam Kireçtir Benim", "Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir", "Metris", "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi türküler kullanıldı.

Şavata, İki Gözüm Ahmet'te Kaya'nın özel hayatına da yer vermediklerini, Gülten Kaya izin vermediğinden filmde kendisinin canlandırılmadığını da söylemişti.

Gülten Kaya: Vahşi sömürüden ibaret ticari bir faaliyet

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ise filmin çekilmesine karşı çıkmış, düzenlediği basın toplantısında yaşananları "Ahmet Kaya'nın vahşi sömürüsünden ibaret ticari bir faaliyet" olarak nitelemişti.