-Gültekin'in odasında yapılan aramalar tamamlandı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin'in partideki odasında yapılan arama sona erdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen arama, yaklaşık 5 saat sürdü. Arama devam ederken polis, İP Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Aramalardan sonra İP Genel Başkan Yardımcısı ve parti avukatlarından Mehmet Cengiz, bir bilgisayarın hard diskinin kopyalandığını, başka herhangi bir belgeye el konulmadığını söyledi. Cengiz, soruşturma kapsamında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü, İP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel ve tutuklu bulunan İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkardığını kaydetti. Cengiz, İP Genel Başkan Vekili Gültekin'in evindeki aramaların da tamamlandığını bildirdi.