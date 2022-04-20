Gültekin Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, bugün İyi Parti lideri Meral Akşener'i de ziyaret etmişti.

DP Genel Merkezinde 24 Nisan’da 6 lider yeniden bir araya gelecek ve bu görüşme öncesinde ev sahipliği yapacak olan Gültekin Uysal diğer liderlerle görüşerek gündeme ilişkin fikirlerini alıyor.

Uysal, hafta başında da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu; dün ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek görüşmüştü.