Gültan Kışanak'tan 'Ekrem Dumanlı ziyareti' eleştirilerine yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerine, "Bir nezaket ziyaretiydi. Ziyarette onlarca kişi vardı. Arka kapıdan falan da yapılmadı. Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dedikleri son derece yakışıksız ve bundan siyaset çıkmaz" sözleriyle yanıt verdi.

Diyarbakır'ın ev sahibi olarak herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak sözlerini, "Evlerindeki kiri, pası bize bulaştıramazlar. Ben siyaset yapmaktan uzak duruyorum ama beni siyaset yapmaya zorlamasınlar. Nasıl siyaset yapacağımı çok iyi bilirler" diyerek sürdürdü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde yol asfaltlama çalışmalarını denetleyen ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın bir süre önce kendisini ziyaret etmesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

'Protokol kapısından yapılan ziyaretten siyaset çıkaramazlar'

Kışanak, Dumanlı'nın ziyaretinin her zamanki diğer rutin ziyaretlerden biri olduğunu, ziyaretin belediyenin arka kapısından değil onlarca kişiyle birlikte protokol kapısından yapıldığını söyledi. Kışanak, belediyenin kapısının kenti ziyaret eden herkese açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuya gülmek istiyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır'ın ev sahibidir. Büyük bir netlikle söylüyorum ki, kentimize gelen hiçbir gazetenin yayın yönetmenini, hiçbir medya grubunun temsilcilerini bizimle görüşmek istemişlerse biz reddetmiş değiliz. Olağanüstü bir durum yoksa, bütün medya mensuplarına kapımızı açıyoruz. Biz Diyarbakır'ın ev sahibiyiz. Diyarbakır'a gelenler bu eve gelmek istiyorsa tabii ki kapımızı açıyoruz. Şimdiye kadar hiç kimseyi reddetmedik ve kapımızı kapatmadık. Bundan sonra da reddedip, kapımızı kapatmayacağız. Hele hele basın mensuplarına bunu hiç yapmayacağız. Ben bir basın mensubu olarak da bu yerel yönetimde halkın temsilcisi olarak ve ev sahibi olarak böyle bir nezaketsizlik yapmam. Yapmadım, yapmayacağım da. Aslında bu kentte bütün kamuoyunun gözü önünde bir medya grubunun gelip kendi okullarıyla buluştuğu bir gündü. Ve burada kendi okullarıyla buluştuktan sonra da belediyemizi ziyaret etmek istediler. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Onlarca insanla yapılmış ve her zaman kullandığımız gibi protokol kapısından yapılmış bir nezaket ziyaretinden siyaset çıkartmaya çalışıyorlarsa boşuna uğraşıyorlar. Bundan siyaset çıkmaz. Açık söylüyorum. Ben elimden geldiği kadar siyasetten uzak durmaya çalışıyorum."

'Evlerindeki kiri, pası bize bulaştıramazlar'

Kışanak, yerel bir yönetici olarak halka hizmet etmek istediğini ve bu nedenle çalışmaların başında bulunduğunu, polemiğe girmek istemediğini ancak, Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu gündemleştirmesini ise yakışıksız bulduğunu söyledi. Kışanak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerel yöneticiyim, halkıma hizmet etmek istiyorum çalışmaların başında olmak istiyorum. Bu kentin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın telaşı içindeyim. İşim gücüm bu. Polemiğe girmek istemiyorum. Ancak bir kaç gündür süren bu tartışmaya nokta koymak gerekiyordu. Ben çok yakışıksız buluyorum. Hele hele üst düzey devlet yöneticilerinin, Başbakan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu gündem yapması son derece yakışıksızdır. Kendi evlerindeki kiri pası bize bulaştıramazlar. Çok açık söylüyorum, kendi evlerindeki kavgayı bizim mahalleye taşıyamazlar. Kendi iç sorunlarını bizim sorunumuzmuş gibi bize ihale edemezler. Bugün bunu söyleyenler aynı zamanda bu paralel yapı diye ilan ettikleri, terör örgütü diye ilan ettikleri cemaatin liderini ziyaret eden el etek öperek icazet isteyen konumdaydılar. Ne istediniz de vermedik dediler. Beraberdiler, tutuklamaları yaparken de, KCK operasyonlarını yaparken de, hukuksuz dinlemeleri yaparken de birlikteydiler. Biz bunun mağduruyduk şimdi kalkıp bunu bize ihale edemezler. Önce bu ortaklıklarının madem bir terör örgütüydü bu terör örgütüyle neden ortaklık yaptılar bunun hesabını halka versinler."



'Cumhurbaşkanına da kapımız açık, buyursun gelsin'

Gültan Kışanak, halk adına Diyarbakır'ın ev sahipliğini yaptıklarını belirterek, 2 Mayıs'ta Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a da kapılarının açık olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"2 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı kentimize gelecek biz ev sahibi olarak kapımız açık. Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyoruz. Buyursun gelsin. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı Cumhurbaşkanı'na da, Başbakana da, gazetecilere, basın mensubu temsilcilerine, misafirlere de, herkese açıktır. Biz bu kentin ev sahibi olarak görevimizi yapıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Beni siyaset yapmaya zorlamasınlar. Siyaset yaparsam nasıl yaptığımı da biliyorlar. 7 yıl parlamentoda siyaset yaptım, eş başkanlık yaptım. Verilmesi gereken cevapları nasıl verdiğimi biliyorlar. Ama ben artık siyaset yapmak istemiyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkıma hizmet yapmak istiyorum. Yaptığım da son derece doğal, normal. Her zaman yaptığımız bir şeydir. Biz bir ev sahibi olarak nezaket ziyaretini kabul ettik. Gizli, saklı bir ziyaret değildi. Arka kapıdan yapılmış bir ziyaret değildi. Onlarca insanın belediyemizden insanların katıldığı bir nezaket ziyaretiydi. Hepsi bundan ibaret."