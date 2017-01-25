T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tahliye talebine ret

Tuncel ve Kışanak hakkında toplam 385 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı

25 Ocak 2017 14:43

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri reddedildi, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak hakkında toplam 385 yıl hapis istemiyle açılan dava bugün Diyarbakır'da görüldü.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 8 HDP’li vekilin gözaltına alınmasını protesto etmek için 4 Kasım 2016’da geldiği Diyarbakır Adliyesi önünde polislerce gözaltına alınmış ve 6 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Tuncel, 2012 ve 2016 yılları arasında katıldığı 16 eylem ve etkinlik, DBP’nin PM toplantılarında yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılması suçlama konusu yapıldı. İddianamenin bütününde Tuncel’in DBP Eş Genel Başkanı olduğuna değinilmezken bunun yerine Tuncel için “DTK üyesi“ olarak bahsedilmesi dikkat çekmişti. “Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Tuncel’in 135 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor. 

 

Kışanak'a 230 yıl hapis istemi

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu’nda konuştuktan sonra döndüğü Diyarbakır’da 25 Ekim'de gözaltına alınmış ve 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kışanak’ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırarak yerine kayyım olarak Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atila atamıştı. Milletvekili ve belediye eş başkanlığı yaptığı 2012-2016 yılları arasında katıldığı basın açıklaması, cenaze töreni ve DTK toplantıları nedeniyle Kışanak hakkında “Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlaması ile iddianamede hazırlanmıştı. İddianamede, Kışanak’ın 230 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kışanak ve Tuncel’in hakkında davaları hakkında birleştirme kararı vermişti. Mahkeme birleştirme kararı verdiği davanın yargılamasının Diyarbakır’da yapılması durumunda “Kamu güvenliği açısından tehlike yaratacağı” gerekçesiyle, davanın başka bir ile nakli için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazmıştı. Bakanlık, davanın nakli konusunda şu ana karar vermediği öğrenildi.

 

KCK davasından da 10'ar yıl hapis

 

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "KCK Ana Davası"nda "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 10’ar yıl hapis istemiyle yargılanan Kışanak ve Tuncel'in dava dosyaları için tevrik (ayırma) kararı vererek, dava dosyalarını Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme, Kışanak ve Tuncel’in dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti.

ETİKETLER

Sabahat TuncelGültan Kışanaktahliye talebine ret385 yıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24