Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tahliye talebine ret

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri reddedildi, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak hakkında toplam 385 yıl hapis istemiyle açılan dava bugün Diyarbakır'da görüldü.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 8 HDP’li vekilin gözaltına alınmasını protesto etmek için 4 Kasım 2016’da geldiği Diyarbakır Adliyesi önünde polislerce gözaltına alınmış ve 6 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Tuncel, 2012 ve 2016 yılları arasında katıldığı 16 eylem ve etkinlik, DBP’nin PM toplantılarında yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılması suçlama konusu yapıldı. İddianamenin bütününde Tuncel’in DBP Eş Genel Başkanı olduğuna değinilmezken bunun yerine Tuncel için “DTK üyesi“ olarak bahsedilmesi dikkat çekmişti. “Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Tuncel’in 135 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Kışanak'a 230 yıl hapis istemi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu’nda konuştuktan sonra döndüğü Diyarbakır’da 25 Ekim'de gözaltına alınmış ve 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kışanak’ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırarak yerine kayyım olarak Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atila atamıştı. Milletvekili ve belediye eş başkanlığı yaptığı 2012-2016 yılları arasında katıldığı basın açıklaması, cenaze töreni ve DTK toplantıları nedeniyle Kışanak hakkında “Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlaması ile iddianamede hazırlanmıştı. İddianamede, Kışanak’ın 230 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kışanak ve Tuncel’in hakkında davaları hakkında birleştirme kararı vermişti. Mahkeme birleştirme kararı verdiği davanın yargılamasının Diyarbakır’da yapılması durumunda “Kamu güvenliği açısından tehlike yaratacağı” gerekçesiyle, davanın başka bir ile nakli için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazmıştı. Bakanlık, davanın nakli konusunda şu ana karar vermediği öğrenildi.

KCK davasından da 10'ar yıl hapis

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "KCK Ana Davası"nda "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 10’ar yıl hapis istemiyle yargılanan Kışanak ve Tuncel'in dava dosyaları için tevrik (ayırma) kararı vererek, dava dosyalarını Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme, Kışanak ve Tuncel’in dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti.