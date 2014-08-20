Gültan Kışanak o fotoğraf için konuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, PKK'nın gençlik yapılanması ve asayiş birimi olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde ‘uyuşturucu operasyonu’ düzenlediği iddialarına ilişkin, "Bu haberleri garipsiyorum. Bizim belediye olarak uyuşturucu ile mücadelemiz gayet açık. Sanki kontrol dışı işler oluyormuş izlenimi uyandıran haberler için ne diyebilirim bilmiyorum" dedi.

Ezgi Başaran'ın Radikal'de Kışanak'ın açıklamalarına yer verdiği "Lice'deki heykel olayının ardındaki tuhaflıklar silsilesi" başlığıyla yayımlanan (20 Ağustos 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Mesela sadece iki gün önce ‘PKK silahlarla uyuşturucu operasyonu düzenledi’ şeklinde fotoğraflı bir haberin ajanslara düşmesi. Bu başlı başına ilginç bir haberdi çünkü Diyarbakır’ın özellikle Suriçi’ndeki Hasırlı ve Cemal Yılmaz gibi bazı yoksul mahallelerinde ciddi bir uyuşturucu problemi olduğu iki-üç yıldır biliniyordu. 1 ay önce de Diyarbakır Belediyesi bununla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Eşbaşkan Gültan Kışanak’ı aradım ve ne olduğunu öğrenmek istedim: “Bu haberleri garipsiyorum. Bizim belediye olarak uyuşturucu ile mücadelemiz gayet açık, 92 sivil toplum örgütünü topladık. Metruk binaları yavaş yavaş bu iş için kullanılamaz hale getiriyoruz. Evet seçim döneminde halkın bizden ilk talebi uyuşturucu belasına çözüm bulmamızdı. Yani doğrudur ciddi bir sorun var ama tam da çözüm sistemini kurmuşken burada sanki kontrol dışı işler oluyormuş izlenimi uyandıran haberler için ne diyebilirim bilmiyorum.”