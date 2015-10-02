Gültan Kışanak hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Büyükşehir Eş Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kışanak hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda, 8 Mart'ta valiliğin izniyle, "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, HDP'nin seçim otobüsü ile 400 kişilik bir grubun yürüyüş yaparak ve çeşitli sloganlar atarak geldiği belirtildi. Kışanak'ın da katıldığı mitingin başlangıcında, PKK /KCK terör örgütünü övücü nitelikte olan "Ey Düşman" isimli "marş" çalındığı ifade edilen iddianamede, etkinlik alanında bulunan grubun zafer işareti yaptığı, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik ettiğine yer verildi.

İddianamede, Kışanak'ın etkinlikte yaptığı konuşmada, Abdullah Öcalan'dan "öncü", ölen PKK'lılardan da "şehit yoldaşlarımız" olarak bahsettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kışanak, mitingin yapıldığı meydana ilişkin, 'Kürdistan'ın kalbi' ibaresini kullanmıştır. Silahlı terör örgütüne katılıp dağda bulunan örgüt üyesi kadınlar için övücü mahiyette 'dağda direndiler' ifadelerini kullanmıştır. Silahlı terör örgütünün kurucusu Öcalan'ın görüş ve düşüncelerinin toplum içinde benimsenmesi ve kökleşmesini telkin ve teşvik edecek şekilde konuşma yaptığı anlaşılmıştır. Şüphelinin konumu, hitap edilen kitle tarafından algılanma biçimi dikkate alındığında suçun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı 'PKK terör örgütü propagandasını yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Gültan Kışanak'ın "terör örgütünü ve Öcalan'ı övücü mahiyette marşların çalındığı, ölen örgüt üyelerinin fotoğraflarının bulunduğu bez parçalarının ve pankartlarının açılıp taşındığı, terör örgütünün propagandasına dönüştürülen etkinliğe katılarak söz konusu konuşmayı yaptığı" belirtilen iddianamede, Kışanak hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.“