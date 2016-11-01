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Gültan Kışanak, Fırat Anlı ve Ayla Akat Ata Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne getirildi

Avukatları, "Cezaevleri önceden ayarlandı" demişti

01 Kasım 2016 00:26

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı ve KJA sözcüsü Ayla Akat Ata tutuklandıktan sonra bugün Kandıra Cezaevi’ne getirildi.

Diyarbakır'da haklarında ayrı ayrı yürütülen iki soruşturma kapsamında 6 gün önce gözaltına alınan ve dün gece çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı ve eski BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan F Tipi Cezaevi'ne getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Kışanak ve Anlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdikleri ifade sonrası ‘PKK örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özgür Kadın Kongresi (KJA) Dönem Sözcüsü Ayla Akat ise ceza hakimliğince “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla tutuklanmıştı.

"Cezaevleri önceden ayarlandı"

Evrensel'e konuşan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın avukatı Emin Aktar, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “Müvekkillerim mahkemeye çıkarılmadan hangi cezaevine konulacakları ayarlanmış. Biz müvekkillerimizin hangi cezaevine konulacağını öğrenemedik. Öğrendiğimiz kadarıyla haklarında tutuklama kararı verilmeden konulacakları cezaevi ayarlanmış” demişti.

 

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