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Gültan Kışanak, Batman'a taziye ziyaretine gitti!

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Batman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret ederek

27 Eylül 2011 03:00

T24 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Batman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

BDP İstanbul Milletvekilli Sebahat Tuncel, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ile birlikte Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyüne giden Kışanak, saldırıda hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, yaşamını yitiren gencecik kadının ve kız çocuğunun yakınlarına sabır dilediğini belirten Kışanak, ''Böylesi günlerde konuşmanın ne kadar zor olduğunu ne yazık ki yaşayarak öğreniyoruz. Ama konuşmak lazım. Başbakan 'sözün bittiği yer' dedi. Sözün bittiği yerde insanlık da biter, işte bugün Batman'da bunu yaşıyoruz. Sözün bittiği yerde insanlığın da bittiğini görüyoruz. Bu nedenle bizim sözümüz bitmedi. Biz, yaşadığımız acıya rağmen, yüreğimize taş basarak konuşacağız. Evet, sözün barışta olduğunu haykıracağız. Bu artık dursun istiyoruz. Akan kanı durdurmaya dair sözü olanları konuşmaya davet ediyorum'' açıklamasında bulundu.
Kışanak ve beraberindekiler, daha sonra köyden ayrıldı.



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