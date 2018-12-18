Gültan Kışanak, açlık grevine başladı

Ekim 2016 yılının tutuklanıp yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemine destek verecek.

10 günlük dönüşümlü açlık grevine giren Kışanak, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre “Savaşın, ölümün, zulmün, barışın sesini susturmasına sessiz kalamayız” diyen Kışanak’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Öcalan’a yönelik tecridin sona ermesi için bende bugünden itibaren dönüşümlü açlık grevine başlıyorum. Milletvekilimiz Leyla Güven’in aynı amaçla başlattığı açlık grevi eylemini destekliyor, sonuç alması için ve tecridin kırılması için her birimizin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade ediyorum. İmralı’da uygulanan katı tecrit temel insan haklarına aykırı olduğu gibi demokratik hukuk devleti olma iddiasındaki hiçbir devletin uygulamayacağı ağır bir hukuk ihlalidir. Ayrıca Sayın Öcalan’ın toplumsal barış konusunda ne kadar önemli bir rolü olduğu geçmiş süreçlerde yaşanarak görülmüştür.

Bu nedenle tecridin sonar ermesi toplumsal barışın önünü açabilecek yeni bir sürecin de başlangıcı olacaktır. Tüm demokratik kamuoyunun, toplumsal vicdana çağrı yapan, açlık grevi eylemlerine doğru anlamaya ve desteklemeye davet ediyorum. Emperyalizmin tezgahlayıp, Ortadoğu’da sahnelediği 3. Dünya Savaşı Türkiye’yi daha derin bir girdaba çekmeden bir barış sesine ihtiyacımız var. Sağduyunun, barışın ve diyaloğun sesini duyabilmek için İmralı’daki tecridin bir an önce sona ermesi gerekir. Savaşın, ölümün, zulmün, barışın sesini susturmasına sessiz kalamayız. Bunu başaracağımıza inanıyorum.”