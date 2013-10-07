Gülsuyu'nda şafak operasyonu; 37 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Maltepe ve Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişinin gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Maltepe'de Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde, Sultangazi'de Gazi Mahallesi ile Kağıtane, Okmeydanı ve Nurtepe'de bazı adreslerde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda şimdiye kadar 37 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda ruhsatsız 1 tüfek ile 6 tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği, gözaltına alınanların sayısının artabileceği bildirildi.





Maltepe’de olaylı gece

Maltepe'de izinsiz gösteri yaparak polise taş atan gruba, biber gazıyla müdahale edildi. Gülsuyu Mahallesi Esen Sokak'ta toplanan yüzleri maskeli grup, bir süre slogan attıktan sonra etraftaki tahta parçalarıyla barikat kurdu.

Kurdukları barikatları ateşe veren gruptakiler, polisin dağılmaları yönünde yaptığı uyarıya taşla karşılık verdi. Bunun üzerine polis, gruptakilere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, buradan da polise taş atmaya devam etti. Polisle aralarında kovalamaca yaşanan gruptakiler, bir süre sonra dağıldı.