T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülsuyu'nda şafak operasyonu; 37 kişi gözaltında

İstanbul’da polis sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı

07 Ekim 2013 10:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Maltepe ve Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişinin gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Maltepe'de Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde, Sultangazi'de Gazi Mahallesi ile Kağıtane, Okmeydanı ve Nurtepe'de bazı adreslerde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.  

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda şimdiye kadar 37 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda ruhsatsız 1 tüfek ile 6 tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği, gözaltına alınanların sayısının artabileceği bildirildi.

 

Maltepe’de olaylı gece

 

Maltepe'de izinsiz gösteri yaparak polise taş atan gruba, biber gazıyla müdahale edildi. Gülsuyu Mahallesi Esen Sokak'ta toplanan yüzleri maskeli grup, bir süre slogan attıktan sonra etraftaki tahta parçalarıyla barikat kurdu.

Kurdukları barikatları ateşe veren gruptakiler, polisin dağılmaları yönünde yaptığı uyarıya taşla karşılık verdi. Bunun üzerine polis, gruptakilere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, buradan da polise taş atmaya devam etti. Polisle aralarında kovalamaca yaşanan gruptakiler, bir süre sonra dağıldı.

 

ETİKETLER

maltepegülsuyupolisşafakoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24