Gülsuyu'nda bir parkta ceset bulundu

Maltepe Gülsuyu'nda birkaç gün sonra askere gideceği öğrenilen gencin cesedi bulundu. Gencin, yanında bulunan silahla intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Ramazan Almaçayır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki parkta bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parkta başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset buldu.

Cesedin yanında bir silah olduğu görülürken polis yaptığı incelemede ölen kişinin 20 yaşındaki Yaşar Toplu olduğunu belirledi. Yaşar Toplu'nun dün sülüsünü aldığı ve kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenildi.

Toplu'nun olay yerine gelen yakınları da cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri ilk incelemede olayın intihar olabileceğini düşünürken, çok yönlü soruşturma başlattı.