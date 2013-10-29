T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülsuyu'nda bir parkta ceset bulundu

Polis ekipleri parkta başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset buldu

29 Ekim 2013 12:24

Maltepe Gülsuyu'nda birkaç gün sonra askere gideceği öğrenilen gencin cesedi bulundu. Gencin, yanında bulunan silahla intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Ramazan Almaçayır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki parkta bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parkta başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset buldu.

Cesedin yanında bir silah olduğu görülürken polis yaptığı incelemede ölen kişinin 20 yaşındaki Yaşar Toplu olduğunu belirledi. Yaşar Toplu'nun dün sülüsünü aldığı ve kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenildi.

Toplu'nun olay yerine gelen yakınları da cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri ilk incelemede olayın intihar olabileceğini düşünürken, çok yönlü soruşturma başlattı.

 

ETİKETLER

gülsuyuparkcesetbulunduyaşar toplusilahpolisistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24