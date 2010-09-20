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Spor

Gülsüm Tatar dünya şampiyonu

Milli sporcu Tatar Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

20 Eylül 2010 03:00

 T24-  Gülsüm Tatar Türkiye’ye boksta yeni başarılar kazandırmaya devam ediyor. Milli sporcu Barbados’un başkenti Bridgetown’da düzenlenen Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası’nda 64 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Gülsüm, finalde karşılaştığı Rus rakibini 13-1’lik skorla yendi. Tatar’ın bağlı bulunduğu Kayseri Birlikspor’un başkanı ve eski milli boksörlerden Faruk Hasetçi, sporcularının, 7 Eylül’de başlayan ve bugün sona erecek şampiyonada, rakiplerine üstünlük sağlayarak finale yükseldiğini belirterek, “Sporcumuz, finalde Rus rakibine de ringi dar etti ve 13-1 gibi bir üstünlük sağladı. Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuzu candan kutluyor, başarıyı Kayserililere ve Türk halkına armağan ediyoruz” dedi. 


2008’de Çin’de de şampiyon olmuştu

Gülsüm Tatar 2008’de Çin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. Milli sporcu ayrıca bu yıl Macaristan’da düzenlenen Avrupa Birliği Şampiyonası’nda da birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

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