Gülsüm Karadayı, Rusya'da 'kutsal kadın' ilan edildi

Rusya’yı ziyaretinin ardından Ruslar tarafından sürekli ziyaret edildiğini söyleyen Gülsüm Kabadayı’nın evine bu kez, Rus Milletvekili Roman Khudyakov ile Rus Devlet Duma görevlisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Ramin Gasymov geldi.

Ülkelerinden getirdikleri hediyeleri veren Rus ziyaretçiler, yaklaşık 1 saat kaldıkları evde Gülsüm Kabadayı ve ailesine teşekkür etti. Rus konuklar, Gülsüm Kabadayı’nın Rusya’da ’kutsal kadın’ ilan edildiğini, her gün Rusya ve dünyanın dört bir yanından kendilerine arayanların, Gülsüm Anne’nin telefon ve adresini istediklerini söyledi.

’Umut’u ortada bırakmadığı için Kabadayı’ya teşekkür eden Roman Khudyakov, "Biz sürekli size destek olacağız. Rus kanunlarının izniyle size nasıl bir destek yapabileceğimizi konuşacağız. Çünkü bu insanlık en yüksek derecede ödüllendirilmeli. Sizin yaptıklarınızdan dolayı sadece Rusya değil, tüm Rusça konuşulan ülkelerde değer görüyorsunuz" diye konuştu.

Gülsüm Kabadayı’nın, "Eğer ailesi bulunursa o da burada yaşasın" sözleri üzerine Roman Khudyakov, şöyle dedi:

"Biz de ilk olarak onun ailesinin bulunmasını ve Umut’un ailesi ile yaşama şansının olmasını istiyoruz. Bu olay ülkeler arasındaki halk dostluğunu da artırmıştır. Rusya halkından ve tüm Rusça konuşan ülkelerden sizlere çok teşekkür getirdim. Beni sizin elinizi öptüğüm için çok suçlayanlar var. Rusya’da iş arkadaşım bile suçladı beni diz çöktüğüm ve elinizi öptüğüm için. Ben kendi politik çıkarım için değil, tamamen içimden geldiği için yaptım. Bunu her Türk erkeği yapardı, buna inanıyorum. Bu nedenle hem Rusya’da hem de Türkiye’de sevildiğiniz için sizin elinizi bir kez daha öpüyorum."

Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı ve Duma görevlisi Ramin Gasymov da, "Bizim vekilimiz sizin elinizi öptü, bunu bütün dünya konuşuyor. Bu çocuğa duyarsız kalmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle size çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizi sıcak kalpli bir insan olduğunuz için birisinin acısına duyarsız kalmadığınız için tebrik ediyorum" diye konuştu.