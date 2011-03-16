-GÜLSEVEN YAŞER'E 19,5 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, 18 Mart Cuma günü başlanacak. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlanacak davanın iddianamesinde, sanıklardan Mustafa Namık Kemal Boya'nın ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek'' ve ''Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçlarından 12,5 ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer ile Fatma Nur Gerçel'in ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 8 ile 19,5 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli, Hamdi Gökhan Ecevit, Ömer Sadun Okyaltırık ve Aydın Ortabaşı hakkında da ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezaları öngörülüyor. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Gülseren Yaşer'in yurt dışında olduğu ve yakalanamadığı bilgisine ulaşılması üzerine Yaşer'in Interpol aracılığıyla ''kırmızı bülten'' ile aranmasına karar vererek, kararı ilgili kurumlara göndermişti.