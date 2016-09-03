T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülşen'e 'eskort' benzetmesi yapan RTÜK çalışanı da KHK ile ihraç edildi

RTÜK'te 29 kişi ihraç edildi

03 Eylül 2016 10:21

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının yedinci kanun hükmünde kararnamesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) 29 kişi ihraç edildi. İhraç edilen personeller arasında şarkıcı Gülşen'e "Dan Dan" klibi nedeniyle 'eskort' benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt'un da olması dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe girişimi sırasında uçakların vurulması için verdiği talimata rağmen yazılı emir istediği belirlenen ve tutuklanan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın ağabeyi uzman Mustafa Demirarslan da ihraç edilenler arasında.

Dikkat çeken diğer isim de şarkıcı Gülşen’e klibinden dolayı ‘eskort’ benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt oldu. 

 

ETİKETLER

Gülşeneskortdan dan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24