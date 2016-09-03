Gülşen'e 'eskort' benzetmesi yapan RTÜK çalışanı da KHK ile ihraç edildi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının yedinci kanun hükmünde kararnamesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) 29 kişi ihraç edildi. İhraç edilen personeller arasında şarkıcı Gülşen'e "Dan Dan" klibi nedeniyle 'eskort' benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt'un da olması dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe girişimi sırasında uçakların vurulması için verdiği talimata rağmen yazılı emir istediği belirlenen ve tutuklanan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın ağabeyi uzman Mustafa Demirarslan da ihraç edilenler arasında.

Dikkat çeken diğer isim de şarkıcı Gülşen’e klibinden dolayı ‘eskort’ benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt oldu.