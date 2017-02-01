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Gülse Birsel: Safını belli et, safını belli et! Bırakın insanları rahat, yetti ya!

"Niye gizli yapıyoruz oylamaları? Niye sandık kurup kabinlere perde çekiyoruz?"

01 Şubat 2017 21:13

Gülse Birsel, Hürriyet gazetesindeki köşesinde referandum tartışmalarını kaleme aldı. Birsel, "Bırakın insanları rahat. Vatandaşı birbirine karşı bilemeyin artık, yetti ya" dedi.

Gürsel'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sanatçılara, sporculara, fikir önderlerine, herkese çağrı yapılıyor: Safını belli et!

Sen iktidar sayesinde şuralara geldin, konuş!

Sen yalaka mısın, derhal oyunu söyle!

Açıkla! Sen de var mısın? Yok musun?

Şeffaf olacaksın! Kimsin sen? Safını belli edeceksin! Kimlerdensin?! İtiraf et! Öt!

Yahu isteyen oyunu söyler, istemeyen söylemez. Hükümetten korkuyor olabilir. Kitlesinden korkuyor olabilir. Siyasetle anılmak istemiyor olabilir. Trollerden bıkmış olabilir. Politize olmayı sevmiyor olabilir. Kararsız olabilir.

Ne bileyim, AK Partilidir, başkanlık istemiyordur. CHP’lidir, Erdoğan’ı seviyordur. MHP’lidir, taslağı beğenmemiştir. Taslağı henüz okumamıştır, bilmiyordur. Etraftan duydukları kafasını karıştırmıştır, birkaç uzmanı daha dinlemek istiyor olabilir. “Evetçi”dir, “Hayırcı”dır, “Kararsız”dır, “Belkici”dir, “Valla daha bilmiyorum kardeş”çidir. SANA NE?

Bize ne?

O zaman niye gizli yapıyoruz oylamaları? Niye sandık kurup kabinlere perde çekiyoruz?

Herhangi bir kahvede, kafede, sokakta, altın gününde, çarşıda, apartmanda, aile içinde ‘Evet’çilerle ‘Hayır’cılar bir arada mutlu mesut yaşıyor. Siz neyin peşindesiniz ya? “Herkes bağırsın! Herkes safını belli etsin.” “Ya bizden ya onlardan olsun!” Ne bu?

Bırakın insanları rahat. Vatandaşı birbirine karşı bilemeyin artık, yetti ya!

“Safını belli et, safını belli et”! 80 milyon, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin safındayız, var mı itirazı olan?

Hepimizin safı belli. Safımız Türkiye!

Demokratik, laik, hukuk devleti, birlik beraberlik içinde, vatandaşların birbirini saflara ayırmadığı Türkiye Cumhuriyeti için...

Sen de var mısın kardeşim?

Varsan kutuplaştırmayı, milleti birbirine düşürmeyi derhal bırak!

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