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Gülse Birsel: Saçma sapan tartışmalarla vakit mi kaybedeceğiz?

"Bu ülkeyi yaklaşmakta olan yeni teknolojik devrime kim hazırlayacak?"

09 Mayıs 2018 11:49

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, dünyanın yeni bir teknolojik devrime doğru yaklaştığını söyleyerek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde verilen vaadlere tepki gösterdi.

Birsel, "Emekliye ikramiye ve öğrenciye harçlıktan daha ziyade şunu kim vaat edecek merak ediyorum: Bu ülkeyi yaklaşmakta olan yeni teknolojik devrime kim hazırlayacak?" diye sordu.

Hürriyet yazarı tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Yeniliklere açık, meraklı, bilgiyi başının üzerinde tutan bir zihniyete ulaşamadığımız için, oturup önümüzden koşarak geçen ülkelere bakarak saçma sapan tartışmalarla vakit mi kaybedeceğiz?"

"Yuval Noah Harari’nin, birkaç yıl önce müthiş popüler olan ‘Sapiens’ isimli bir kitabı var. Bu kitabın tümünü olmasa da, en azından ‘Bilimle İmparatorluğun Evliliği’ başlıklı bölümünü, Türk siyaset ve bürokrasisindeki herkesin okuması şart" tavsiyesisinde bulunan  Birsel, "Yine bilmediğimizi itiraf etmeden, her konuda bütün cevapların bizde olduğunu söyleyerek, umursamadan, keşiften, araştırmadan, meraktan, yeni bilgiden uzakta mı kalacağız?" diye sordu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Quantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 4.0 diyen cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı bunu diyince tartışma programları da böyle olacak" demişti.

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