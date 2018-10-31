Gülse Birsel: Beni internet yoluyla İstanbul Havalimanı'na götürün, gezdirin

İhalesi 2013 yılında yapılan İstanbul'daki üçüncü havalimanı 2018 yılının Cumhuriyet Bayramı'na denk getirilerek açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının merakla beklenen ismini, "İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik" sözleriyle duyurdu. Hürriyet yazarı Gülse Birsel, İstanbul Havalimanı nedeniyle kafa karışıklığı yaşandığını belirterek, "Tam nerede? Nasıl gidilecek? Yollar tamam mı? Hangi saatlerde trafik olur? Evden kaç saat önce çıkmak gerekir? Bütün uçuşlar oradan mı olacak? Toplu taşıma imkânları nedir? Ama ben kendi hesabıma Allah rızası için detaylı bir simülasyon istiyorum. Beni internet yoluyla İstanbul Havalimanı’na götürün, gezdirin" vurgusu yaptı.

Gülse Birsel, yazısında İstanbul Havalimanı’na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Ama ben kendi hesabıma Allah rızası için detaylı bir simülasyon istiyorum. Beni internet yoluyla İstanbul Havalimanı’na götürün, gezdirin. Ama farklı bölgelerden hangi yollardan gidileceği, bu yolların farklı gün ve saatlerdeki trafik sıkışıklığı durumu olsun mesela. Metroyla, otobüsle, kendi aracımızla nereden, nasıl, günün hangi saatinde ne kadar zamanda gideriz görebilelim.

Bir de lütfen teknik bilgilerle biraz iç rahatlatın. Pistti, rüzgârdı, kuştu, güvenlikti, bir anlatıversin bir mühendis.

Yoksa 31 Aralık’ta tüm uçuşlar yeni havaalanına alınacak filan deniyor da bu milletin kolay kolay oradan uçacağı yok. 'Hele yılbaşı kalabalığı ve telaşında geçiş yapılacaksa ohoo... Kim bilir neler yaşanacak?' duygusu hâkim"

"İngiltere’nin ikinci en büyük plastik çöplüğü haline gelmişiz; bravo bize!"

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Türkiye İngiltere'den plastik atık ithalatını artırıyor. İngiltere Çevre Ajansı'na ihracatçılar tarafından bildirilen verilere göre, 2018'in ilk 3 ayında İngiltere Türkiye'ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik çöp gönderdi. Malezya ve Vietnam'ın İngiltere'den plastik çöp ithalatına sınırlama getirmesi ve Polonya'nın da konuyu değerlendirmeye başlamasının ardından, Türkiye İngiltere'den en çok plastik çöp ithal eden ülkeler arasına girdi. Gülse Birsel Türkiye'nin İngiltere'den çöp ithal etmesini yorumlayarak, "İngiltere’nin ikinci en büyük plastik çöplüğü haline gelmişiz! Bravo bize! Bütün Akdeniz’de en atık dolu kıyılar Türkiye kıyıları maalesef.Mersin, Adana ve Antalya ülkenin diğer şehirlerine göre daha büyük plastik çöp üretiyor. Yani, bir İngiltere’den gelenler eksikti! Bu paraya ihtiyacımız var mı gerçekten?" dedi.

Gülse Birsel'in "Niye el âlemin plastik atık deposuyuz?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz