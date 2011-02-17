Gülşan'dan Prof. Çeker'e: Jartiyerli fotoğrafım herhangi bir karıncalanma yarattı mı?

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Gülşan'ın Habertürk gazetesinde "Dekoltemi açtım tecavüzcümü bekliyorum" başlığıyla yayımlanan yazısı (17 Şubat 2011) şöyle:Hayır işte, bunu bu kadar soğukkanlılıkla söyleyemezsin! “Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikâyet etmen makûl değildir. Bu konuda suçu işleyenleri savunduğum anlaşılmasın. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Bu konuda tabii ki erkek suçludur, ama kadının da suçu göz ardı edilirse meseleyi çözümde yanlış adım atmış oluruz. Bu olayda her iki taraf da suçludur” diyemezsin. Hele adının önünde “Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.” ibaresi varsa hiç diyemezsin. Yeni nesilleri yetiştiren, gelecekte insanlara din ile ilgili konularda aydınlık getirecek gençlerin hayata bakışını şekillendiren bir adam olarak söylemiş oluyorsun çünkü. Toplumumuzda söz konusu kadına tecavüz olunca böyle düşünen çok insan var. Ama profesör olmuş bir insan nasıl bu kadar aymazca, acımasızca, zalimce, vicdansızca konuşabilir hakikaten anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum.Hayır efendim tecavüzde iki taraf da suçlu değildir! Tecavüz edilen o talihsiz insan hayatı boyunca mağduriyet yaşayacak, sizin gibi insanlar tarafından hor görülüp aşağılanacak, hayata tutunması çok zor olacak. Bu insanı “ama onun dekoltesi vardı” diye suçlusayan zihniyet bu ülkede kendine yer bulamaz.Bu saçma sapan fikre göre yani dekolte giyen karşısındaki erkeği azdırır, sonucuna katlanır mantığıyla “Niye bakıyorsunlan” diye adam öldürmek, “Anama sövdü” deyip karın deşmek, “Abuk sabuk fikirleri savunuyordu” diye kelle koparmak suçlarında da iki taraf mı suçlanacak?Dekolte giyilmeyen daha muhafazakâr yörelerimizde tecavüz, taciz gibi suçlar yok mu?Allah canınızı almasın Sayın Orhan Çeker, bu nasıl bir acımasız ve empatiden yoksun nefret söylemidir. Dekolte giyen kadını kafadan suçlu ilan etmektir? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz “dekolte giyen” kadınlardan. Hem kime göre, neye göre dekolte? Dekoltenin tanımı herkese göre değişebilir. Ama bırakın her kadın kendi karar versin neyin dekolte olduğuna! Yoksa siz kadınların Taliban tarzı çarşaf giyip meseleyi kökten kapatmasını mı isterdiniz? Bir insana karşı işlenen en ağır suçlardan biri olan tecavüze bu bakışınızla erkekleri de “kadın eti görünce azan, nefes alsın yeter deyip kadının üstüne atlamak isteyen” varlıklar haline getirdiğinizin farkında mısınız?İşte iki yıla yakındır bu dekolteli fotoğrafım var köşemde. Bugün sizin için büyüttüm. Birinci sayfaya da jartiyerli fotomu koydurdum. İyice görün diye. Herhangi bir karıncalanma yarattı mı diye de merak etmiyor değilim. Sizce ben evimde tecavüzcümü mü beklemeliyim? Yazıklar olsun hayata, kadına, erkeğe, cinselliğe bakışınıza!Prof. Çeker'e bir diğer tepki de'dan geldi. Muhtar köşesinde Çeker'in insanlık suçu işlediğini söylerek serzenişte bulundu.Muhtar'ın Vatan gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (17 Şubat 2011) şöyle:Ben hayata oradan bir adam, buradan bir adam gönderilsin diye bakmam...Yaşamın insan haklarından yana, demokratik standartlarına bakarım...Hayatın cenahlardan, ya da taraflardan değil, insanlardan oluştuğuna inanırım...Gayet açıklıkla ve vicdanım müsterih olarak söylüyorum ki YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker’i üniversitedeki görevinden almalı...Çünkü tacizin kadınların dekolte ve mini etek giymelerinden kaynaklandığını ve kadınların da suça ortak olduğunu söylemektedir Orhan Çeker...Böyle bir bilimadamı olamaz...***Orhan Çeker bir bilimadamının utanması gereken sözler söylüyor...O da “Hayır ben öyle söylemedim... Doğrusu şudur, mealinde bir açıklama yapıyor...”Şu cümleler kendisinin düzelttiği sözleridir:“Bu işte erkek suçludur (Taciz, tecavüz)...Ancak onu tahrik eden, dekolte giyinen, davet eden kadının da suça ortaklığı vardır...”Bunu Selçuk Üniversitesi’nde görev yapan bir ana bilim dalı başkanı Profesör söylüyor...Yanlış anlamayı düzeltirken söylediği sözler bunlar...Eğer bu kişi üniversitedeki bilimadamlığı görevine bu anlayışıyla devam edebiliyorsa bu üniversiteye ben üniversite diyemeyeceğim...İnsan haklarına saygılı hiçbir ülke de üniversite diyemeyecektir oraya!..