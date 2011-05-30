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Spor

GÜLŞAH KOCATÜRK BRONZ KAZANDI ANKARA (A.A)

30 Mayıs 2011 14:13

-GÜLŞAH KOCATÜRK BRONZ KAZANDI ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da sona eren Judo Grand Slam müsabakalarında, Türk Milli Takımı'ndan bayanlar artı 78 kiloda Gülşah Kocatürk bronz madalyanın sahibi oldu. 9 sporcuyla müsabakalara katılan Bayan Judo Milli Takımı'nda Gülşah, ilk turu maç yapmadan geçti. Gülşah Kocatürk, daha sonraki turlarda Ukraynalı Maryna Prokofyeva ve Çinli Qian Qin'i yenerek, yarı finale kaldı. Yarı final maçında başka bir Çinli sporcu Wen Tong'a şanssız bir şekilde yenilen Türk sporcu Grand Slam müsabakalarını üçüncü olarak tamamlayarak, bronz madalya kazandı.

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