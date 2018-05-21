Gülperi hemşirenin ölümü davasında rapor bekleniyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 2005 yılında hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu\'nun eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında \'kasten öldürme\' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Ovalıoğlu\'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen dosyanın beklenmesi için duruşma ertelendi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi\'nde görev yapan hemşire Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, aynı hastanenin eczane bölümünde çalışan eşi Oğuzhan Ovalıoğlu tarafından acil servise kaldırıldı. Ovalıoğlu\'nun eşinin ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu söylemesi üzerine, doktorların midesini yıkadıkları Gülperi Ovalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede de doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda intihar tespitinde bulunuldu. Ancak, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopside, Gülperi Ovalıoğlu\'nun ne kanında ne de midesinde ilaç içtiğine dair bulgulara rastlandı. 30 Ocak 2006\'da Adli Tıp Kurumu\'nun hazırladığı raporda, \'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi\' denildi. Savcılık otopsi raporunu dikkate almayıp, ilk gün Oğuzhan Ovalıoğlu\'nun verdiği bilgilere göre yaptığı soruşturmasında, 28 Şubat 2006 tarihinde \'intihar ettiğini\' belirtip, takipsizlik kararı verdi.

Bu gelişme üzerine Gülperi Ovalıoğlu\'nun annesi Ümran Durmaz, takipsizlik kararına Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurarak itiraz etti. Mahkeme, 4 Nisan 2006\'da takipsizlik kararının kaldırılması talebini reddetti. Kızının intihar etmeyip, cinayete kurban gittiğine inanan anne Ümran Durmaz, avukatı aracılığıyla, etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) başvurdu. Aradan geçen 5 yıl sonrasında AİHM, dava dosyasını istedi. 2014 yılının Kasım ayında ise mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin (AİHS) yaşam hakkını savunan 2\'nci maddesine göre, otopsi raporuyla karar arasında çelişki buldu, \'etkili soruşturma yapılmadığına\' karar verdi. Ayrıca Türkiye\'nin 22 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM\'in kararıyla sevinen anne Ümran Durmaz ve Gülperi Ovalıoğlu\'nun kardeşleri, bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeniden açılan soruşturma sonrasında savcı, Gülperi Ovalıoğlu\'nun eşi hakkında \'Kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

İzmir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, ölen Gülperi Ovalıoğlu\'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Nuran Alan, sanığın bir süre kiracısı olduğunu belirterek, \"Sanığı iş yerinden tarınım. Eşiyle birlikte kiracımızdı. Eşini daha iyi tanırım. Sanığın eşiyle kavgalarını duymadım. Ancak sanığın eşi son dönemlerde huzurunun kalmadığını söylemişti. Ancak huzursuzluğunun sebebini anlatmadı. Gülperi eşinden boşanmak istediğini bana söylemedi, ancak bunu bir başkasından duydum. Gülperi ölmeden önce tatil planı yapıyordu. Ben geçimsizliklerinin intihara sebep olacak derece olmadığını düşünüyordum. Çünkü intihar aşamasına gelen biri tatil planı yapmaz\" dedi.

Mahkeme heyeti, Ovalıoğlu\'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için gönderilen dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'ndan henüz gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.



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