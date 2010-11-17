-GÜL NATO ZİRVESİNE KATILACAK ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Portekiz'in Başkenti Lizbon'da 19-20 Kasım günlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, Türkiye'yi başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapacağı, aralarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de yer alacağı bir heyet temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede NATO Devlet ve Hükümet başkanlarının iştirak edeceği iki çalışma oturumu ile bir çalışma yemeği düzenlenecek. NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) harekatına katkıda bulunan ülke liderleri, "Afganistan" konulu toplantıda biraraya gelecek. Toplantının, Afganistan'da istikrar ve güvenliğin tesisi konusunda kapsamlı görüş alışverişi yapılmasına fırsat sağlayacağı belirtildi. NATO-Rusya Konseyi toplantısında ise, ittifakın Rusya'yla ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik kararların alınmasının beklendiği kaydedildi. NATO Dışişleri ve Savunma bakanları için de ayrı çalışma yemekleri düzenlenecek. Zirvede ittifakın 10-15 yıllık yol haritasını belirleyecek yeni "Stratejik Konsept"in de kabul edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ittifakın gündemindeki öncelikli konuların görüşülmesi ve bunlara ilişkin bazı önemli kararların alınması bekleniyor.