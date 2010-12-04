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GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI SERBEST GÜLNAR (A.A)

04 Aralık 2010 11:58

-GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI SERBEST  GÜLNAR (A.A) - 04.12.2010 - Mersin'in Gülnar Belediyesinde ihalede yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanının da bulunduğu 8 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İhalede yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gülnur Belediye Başkanı Ahmet Günel ile birlikte 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Bu arada, zanlıların getirilişleri sırasında adliye önünde toplanan bir grup, tezahüratlarla Belediye Başkanı Ahmet Günel destek verdiler.  Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, dün, ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla MHP'li Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel ile MHP'li bir il genel meclisi üyesiyle birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı. 

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