Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmasını protesto eden Veli Saçılık gözaltına alındı

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevlerinin 76'ncı gününde gözaltına alınmalarını protesto eden Veli Saçılık, gözaltına alındı.

5 Temmuz 2000'de Burdur Cezaevi'ndeki mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında Saçılık'ın, dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılmıştı. Saçılık, KHK ile görevinden ihraç edilmişti.

Ankara Yüksel Caddesi girişimde akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için oturma eylemi yapmak isteyen Veli Saçılık ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından abluka altına alınan Yüksel Caddesi'nde akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için oturma eylemi başlatan gruba 'müdahale' etti. Polisin, plastik mermi ve biber gazlı 'müdahalesi'nden çevredeki vatandaşlar da etkilendi.

Polis saldırı sonrasında Veli Saçılık, ÇHD Ankara şube üyesi avukat Aytül Kaplan ve beraberlerindeki bir kişiyi gözaltına aldı.